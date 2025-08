World Games 2025: i nuovi sport inseriti e quelli esclusi dalla passata edizione. L’Italia rimpiange il pattinaggio artistico a rotelle

I World Games 2025 di Chengdu, in Cina, vedranno protagonisti 34 sport, per un totale di 60 discipline e ben 253 eventi da medaglia. A questi si aggiungono gli eSports, che saranno inseriti nel programma in forma dimostrativa grazie ad una collaborazione tra l’IWGA e la Global Esports Federation.

Saranno al debutto assoluto ai World Games la motonautica ed il cheerleading, inseriti per la prima volta in maniera ufficiale nel programma dei Giochi Mondiali. Per quanto concerne motonautica e duathlon (già presente nel 2022), però, questi sport non saranno inseriti nel programma di Karlsruhe 2029.

Escono di scena, invece, alcuni sport storicamente inseriti nel programma dei World Games sin dalla prima edizione, ovvero il bowling, lo sci nautico e il pattinaggio artistico a rotelle, con quest’ultimo sport che aveva consegnato all’Italia un oro e due argenti nella passata edizione, nella quale erano presenti tre specialità.

Fuori dal programma, a seguito delle problematiche verificatesi proprio in occasione dell’edizione di Birmingham (Alabama, USA) 2022, il sumo, che era parte integrante dei World Games dal 2001. Tra gli sport paralimpici, invece, fanno il loro esordio in Cina l’apnea paralimpica ed il para ju-jitsu.