World Games 2025, gli sport di squadra dove l’Italia si è qualificata

Gli sport di squadra rappresentano una parte significativa dei World Games 2025, tanto che le prime due giornate di gare sono riservate quasi esclusivamente alle sfide delle fasi a gironi di alcuni tornei, con l’Italia che esordirà nell’hockey inline oggi alle 7.30 con l’Argentina.

L’Italia si è qualificata in 5 sport diversi con 7 squadre, essendo presente nella canoa polo sia con la formazione maschile che con la femminile e nel tiro alla fune con il team femminile e con quello misto, poi sarà rappresentata anche nel flag football femminile, nel fistball maschile e nell’hockey inline maschile.

Non ci sarà rappresentanza azzurra, invece, nel softball, maschile e femminile, nel fistball femminile, nel floorball, maschile e femminile, nel beach handball, maschile e femminile, nel korfball, beach misto ed indoor misto, nel lacrosse femminile e nel tiro alla fune maschile.

L’ITALIA NEGLI SPORT DI SQUADRA AI WORLD GAMES 2025

Flag football

Femminile (12 convocate)

Canoa polo

Maschile (8 convocati)

Femminile (8 convocate)

Fistball

Maschile (10 convocati)

Hockey inline

Maschile (14 convocati)

Tiro alla fune

Femminile (11 convocate)

Misto (11 convocati)