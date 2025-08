World Games 2025, cosa sono gli sport per droni. E c’è anche un’italiana qualificata…

Dal 7 al 17 agosto si terrà la dodicesima edizione dei Giochi Mondiali, manifestazione multisportiva che include discipline e specialità non rappresentate ai Giochi Olimpici. I World Games 2025 si disputeranno a Chengdu, in Cina, e tra i vari sport protagonisti ci saranno anche gli Air Sports (sport dell’aria), con un solo evento che assegnerà le medaglie.

Si tratta del Drone Racing (gare di droni), che viene dunque confermato all’interno dei Giochi Mondiali dopo il debutto di Birmingham 2022. La competizione è open, riservata sia a uomini che a donne, con i 32 partecipanti che si sfidano nel tentativo di completare nel minor tempo possibile un determinato percorso tramite un drone telecomandato.

Il format prevede un tabellone in stile snowboardcross, con delle batterie composte da 4 piloti in cui solamente i primi due classificati vengono ammessi al turno successivo. Il terzo ed il quarto di ciascuna gara avranno comunque a disposizione una seconda chance nell’ambito dei ripescaggi, un tabellone parallelo a quello principale che determinerà gli ultimi due qualificati alla finalissima.

L’ultima fase del torneo, caratterizzata da quattro finalisti, si svilupperà su un minimo di due gare con il primo pilota in grado di collezionare due vittorie che conquisterà la medaglia d’oro. La classifica dal 2° al 4° verrà decisa invece in base ai piazzamenti raccolti nell’arco della serie finale. Italia che verrà rappresentata nel Drone Racing a Chengdu da Luisa Rizzo (classe 2002), campionessa iridata in carica al femminile ma chiamata ad un’impresa estremamente complicata per salire sul podio nella gara Open dei Giochi Mondiali 2025.