WEC, debutto al Paul Ricard per la nuova Genesis

Inizia dal Paul Ricard il programma di Genesis Magma Racing in vista del debutto nel FIA World Endurance Championship. Il marchio coreano, in azione a tempo pieno nel Mondiale e chiaramente anche nella 24 Ore Le Mans nel 2026, ha svolto uno shakedown in Francia con Pipo Derani ed André Lotterer.

Il brasiliano ex campione dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ed il tedesco plurivincitore della 24h Le Mans sono attualmente gli unici piloti ufficiali del programma Genesis che per la creazione della propria LMDh ha fatto affidamento su ORECA.

Il Paul Ricard, tracciato vicino al costruttore francese impegnato anche con Acura, Alpine e dal 2027 anche con Ford, ha segnato i primi metri della GMR-001 che dovrà essere omologata entro novembre come previsto da regolamento.

Cyril Abiteboul, team principal e principale promotore del programma FIA WEC di Genesis, ha affermato in una nota: “Dopo aver pianificato e discusso questi momenti nell’arco degli ultimi otto mesi è emozionante vedere la vettura funzionare. L’inizio dei test segna l’inizio della fusione dei diversi flussi di lavoro: la progettazione e sviluppo del telaio, lo sviluppo del motore, l’allestimento di un’officina e la costituzione del team”.

Una serie di prove è indetta nelle prossime settimane per Genesis che dal 2027 correrà anche in America nel già citato IMSA. Il debutto ufficiale in gara avverrà il prossimo marzo in occasione della seconda edizione della 1812km del Qatar, nuovamente opening round del FIA WEC.