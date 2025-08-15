Waterpolo Preview: la Training Academy Olympic Roma vuole continuare a crescere

La salvezza ottenuta nella serie di semifinale playout contro la Rari Nantes Florentia rappresenta un risultato storico per la Training Academy Olympic Roma, società neopromossa in massima serie. La società presieduta da Mario Fiorillo non ha però alcuna intenzione di fermarsi e vuole continuare un percorso di crescita che mira a consolidare la presenza nell’elité del panorama nazionale. Giuseppe Corsello, nuovo direttore sportivo del club capitolino, svela i retroscena della trattativa che lo hanno portato ad accettare l’offerta giallorossa, si sofferma sui margini di crescita del progetto Olympic e illustra le linee guida che sono state seguite in sede di mercato.