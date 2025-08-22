Vuelta a España, quale ruolo per Giulio Pellizzari? Capitano dopo il 6° posto al Giro o ancora gregario?

Secondo Grande Giro stagionale al debutto nel World Tour per Giulio Pellizzari. Dopo una Corsa Rosa iniziata a sorpresa da gregario di Primoz Roglic e conclusa da capitano, con un’eccellente sesta piazza finale, l’azzurro si presenta sabato al via da Torino della Vuelta a España, prima volta in carriera nella corsa a tappe iberica.

Ruolo nuovamente da leader o spalla di lusso per il marchigiano classe 2003? La Red Bull – BORA – hansgrohe sembra aver preso la sua decisione: colui che si giocherà le carte in chiave classifica generale sarà Jai Hindley, già vincitore di un Giro nel 2022.

Ad annunciarlo proprio il 21enne azzurro in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Jai Hindley sarà il capitano per la classifica, e io lo supporterò. Ma sono già d’accordo con il team che potrò avere le mie occasioni al cento per cento, quando avrò la gamba nelle tappe giuste. La Vuelta ha un bel percorso, tanti arrivi in salita. Io non ho ancora vinto da pro’ e sarebbe bello farlo su questo palcoscenico…”.

Ovviamente in un Grande Giro le cose possono cambiare veramente di tappa in tappa, e magari restare in classifica per i primi dieci giorni può essere importante per l’azzurro anche in chiave futuro. Fondamentale però sarebbe vincere una frazione anche per sbloccarsi in vista di un 2026 che dovrebbe essere l’anno del definitivo salto di qualità.