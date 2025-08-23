Vuelta a España, Philipsen padrone nella prima volata. Ottimo piazzamento per Viviani

Era il più atteso, non poteva sbagliare e ha vinto, con anche molta facilità. Jasper Philipsen dopo aver vestito la Maglia Gialla al Tour va a prendersi anche la Roja. Grande Partenza dall’Italia per la , con il belga che si impone senza patemi allo sprint. Quarto successo in carriera nel Grande Giro iberico.

Pronti, via sono andati all’attacco in sei: Pepijn Reinderink (Soudal-QuickStep), Nicolas Vinokourov (XDS Astana), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Koen Bouwman (Jayco AlUla), Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels) e Hugo De La Calle (Burgos Burpellet BH). L’Alpecin-Deceuninck non ha lasciato però troppo spazio ai fuggitivi, contenendo il vantaggio nell’ordine del minuto.

Subito dopo il GPM di La Serra, che ha visto Verre trionfare e prendersi la Maglia a Pois, la fuga ha visto de la Calle andar via in solitaria, raggiunto successivamente dal plotone guidato anche dalla Lidl-Trek. Gruppo che ha proceduto velocemente verso lo sprint finale.

Alpecin-Deceuninck che ha approcciato al meglio l’ultimo chilometro lanciando il proprio capitano, Jasper Philipsen, che ha completato l’opera al meglio trionfando nettamente. Seconda posizione per Ethan Vernon (Israel – Premier Tech), terzo Orluis Aular (Movistar Team), quarto un eccellente Elia Viviani (Lotto).