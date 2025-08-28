Vuelta a España 2025, Jonas Vingegaard: “Migliorerò con il progredire della corsa. Le mie gambe stavano bene”

Jay Vine si aggiudica la sesta tappa della Vuelta a España 2025, la Olot-Pal. Andorra di 170,3 chilometri. L’australiano, grazie all’attacco sferrato a ventuno chilometri dal traguardo, taglia il traguardo da solo con 54’’ di vantaggio su Torstein Træen e 1’11’’ su Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team.

Il buon esito dell’azione dei fuggitivi di giornata cambia anche la classifica generale. Il norvegese Torstein Træen della Bahrain-Victorious conquista la maglia rossa con 31’’ di vantaggio sul francese Bruno Armirail della Decathlon AG2R La Mondiale Team e 1’01’’ su Lorenzo Fortunato.

Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike, al momento, è quinto con un ritardo di 2’33’’ dal norvegese. Il grande favorito per la vittoria finale ribadisce di godere di un’ottima condizione quando, nel finale, risponde con prontezza al tentativo di attacco orchestrato da Giulio Ciccone della Lidl-Trek.

Il fuoriclasse danese ripercorre così la frazione odierna e delinea le prospettive per i prossimi giorni: “È stato un po’ difficile guadagnare tempo sulla concorrenza oggi. Ci abbiamo provato, e ovviamente abbiamo perso la maglia di leader, ma non abbiamo corso con l’obiettivo di mantenerla, quindi questo è un bene per noi. In realtà penso di aver corso bene, abbiamo detto fin dall’inizio che pensiamo che migliorerò con il progredire della Vuelta. Le mie gambe stavano bene e possiamo guardare alle ultime quindici tappe”.