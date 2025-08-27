Vuelta a España 2025,Jonas Vingegaard: “Soddisfatti della prova di oggi. Domani è la prima tappa dura”

La UAE Team Emirates-XRG si aggiudica la quinta tappa della Vuelta a España 2025, la cronometro a squadre Figueres-Figueres di 24,1 chilometri. La formazione emiratina precede di otto secondi la Team Visma | Lease a Bike e di nove la Lidl-Trek. Chiude in quarta posizione la Red Bull – BORA – hansgrohe.

I risultati odierni ridisegnano anche la composizione della classifica generale. Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike riconquista la maglia rossa ed è il nuovo leader della graduatoria. Il danese precede di otto secondi il trio della UAE Team Emirates-XRG: gli spagnoli Juan Ayuso e Marc Soler e il portoghese Joao Almeida.

Giulio Ciccone della Lidl-Trek, primo degli italiani, occupa la quinta posizione con nove secondi di ritardo dal leader. L’Italia piazza in Top Ten anche Giulio Pellizzari. Il giovane talento della Red Bull – BORA – hansgrohe, al momento, è in nona posizione, a venti secondi di ritardo dal leader.

Il corridore danese analizza così la prova odierna: “”Innanzitutto, abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra. Siamo stati veloci, ma a dire il vero, forse siamo stati un po’ più lenti delle altre squadre nella prima metà della tappa. Forse avremmo potuto andare più veloci; dobbiamo sicuramente analizzare questo aspetto, ma siamo stati super forti. Penso che possiamo essere soddisfatti della prestazione di tutti oggi. Sono molto contento di indossare di nuovo la maglia della Roja; è una maglia bellissima. L’ho persa ieri, ma ogni giorno che la indossi è un piacere. Domani è la prima tappa davvero dura; dobbiamo essere pronti alla lotta”.