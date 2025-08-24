Vuelta a España 2025, Vingegaard prima cade, poi beffa allo sprint Ciccone a Limone Piemonte

Primo arrivo in salita e, nonostante pendenze tutt’altro che arcigne, subito spettacolo alla Vuelta a España 2025. Si resta in Italia, traguardo sotto la pioggia (e la nebbia) di Limone Piemonte: ad imporsi è l’uomo più atteso, Jonas Vingegaard che domani vestirà anche la Maglia Rossa di leader della classifica generale. Vittoria numero 39 della carriera per il danese, la terza nella corsa a tappe iberica.

Anche oggi pronti, via è andata la fuga giusta. Si sono avvantaggiati in quattro: Nico Denz (Red Bull – BORA – hansgrohe), Liam Slock (Lotto), Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) e Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA). Denz successivamente si è rialzato ed ha lasciato spazio a Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH), rientrato da dietro.

A gestire la rincorsa del plotone la Q36.5 Pro Cycling Team. Gruppo che non ha lasciato troppo spazio agli attaccanti, tenuti sempre sotto controllo. La pioggia ha iniziato a battere forte sui corridori strada facendo e a 25 chilometri dal traguardo il primo colpo di scena: caduta generale su una rotonda con gran parte della Visma | Lease a Bike a terra, compreso il capitano Jonas Vingegaard, riuscito a rientrare successivamente.

Slock ha tentato l’ultimo allungo in solitaria, ma è stato raggiunto a 5 chilometri dal traguardo. Ritmo altissimo sul finale, salita non durissima e gruppo che è rimasto compatto. A lanciare lo sprint finale è stato Tom Pidcock, ma la volata per la vittoria è stata a due, tra Giulio Ciccone e Jonas Vingegaard. Il danese è riuscito a beffare l’azzurro proprio sul colpo di reni, al termine di duecento metri entusiasmanti. Terza posizione per il francese David Gaudu (Groupama – FDJ), poi Egan Bernal (INEOS Grenadiers) e Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG). Da segnalare un Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) in difficoltà a 21” di ritardo.