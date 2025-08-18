Vuelta a España 2025: Vingegaard guida lo squadrone del Team Visma | Lease a Bike

Il Team Visma | Lease a Bike vuole vincere la Vuelta a España 2025. La squadra giallonera non si nasconde rendendo ufficiale la composizione della sua squadra per il terzo grande giro di quest’anno, che si svilupperà sulle strade di Spagna ma che vivrà la sua partenza in Italia, in quel di Torino e dintorni.

A capitanare la squadra olandese sarà il danese Jonas Vingegaard, secondo qualche settimana al Tour de France (così come nel 2024, dopo le vittorie del 2022 e del 2023), che potrà contare su compagni di assoluto livello per provare a salire sul gradino più alto del podio a Madrid, il prossimo 14 settembre dopo 3144 km.

I “gregari” di lusso saranno Matteo Jorgenson e quel Sepp Kuss, che nel 2023 vinse proprio il Giro di Spagna, a cui aggiungere elementi come Victor Campenaerts, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Ben Tulett e Alex Zingle.

“La vittoria finale è il nostro grande obiettivo, non c’è bisogno di essere timidi al riguardo”, spiega il dirigente Team Visma | Lease a Bike, Grischa Niermann. ”

“Jonas Vingegaard – continua – sarà il nostro leader e la nostra più grande chance nella classifica generale. Abbiamo anche Sepp Kuss, che ha già vinto su queste strade, e Matteo Jorgenson, che si è ripreso al meglio dopo il Tour de France. Con Wilco Kelderman, Ben Tulett, Victor Campenaerts, Dylan van Baarle e Axel Zingle, infine, pensiamo di avere una squadra adatta a supportare il nostro capitano in ogni situazione”.