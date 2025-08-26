Vuelta a España 2025: “Una sensazione incredibile, farei di tutto per partecipare a queste gare”

Uno straordinario Ben Turner ha vinto la quarta tappa valida per la Vuelta a España 2025. Grande impresa per il corridore britannico in forza alla INEOS Grenadiers, arrivato in volata sul traguardo di Voiron beffando i due avversari dell’Alpecin-Deceunink Jasper Philipsen ed Edward Planckaert. Si tratta di un successo clamoroso per l’atleta, chiamato all’ultimo a causa del forfait da parte del compagno Hamilton.

Non nascondendo le lacrime, il ciclista ha raccontato le sue sensazioni in zona mista: “Non so davvero cosa dire – ha detto Turner – è stata una settimana pazzesca. Volevo partecipare alla Vuelta, ma la squadra mi ha mandato prima al Rendevi Tour per poi dirmi che aveva bisogno di me qui. Ovviamente ho accettato, per partecipare a queste gare farei qualsiasi cosa”.

Il britannico ha quindi proseguito: “Dopo la prima volata ero devastato perché mi era saltata la catena, oggi ho creduto in me stesso, ho sentito un ottimo feeling per tutto il giorno. Devo solo dire grazie ai miei compagni, c’è stata una bellissima atmosfera”.

Turner ha infine chiosato: “Queste ultime settimane sono state fantastiche, con la vittoria in Polonia e adesso qui. Avevo i migliori compagni intorno a me, ci abbiamo creduto. Gli ultimi metri sono sembrati lunghissimi, ma è stato incredibile”