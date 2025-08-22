Vuelta a España 2025, tutti gli italiani in gara. Tiberi, Pellizzari e Ciccone per la classifica

Tutto pronto a Torino per l’inizio della Vuelta a España 2025. C’è sicuramente grande attesa per questa prima volta dall’Italia per la corsa spagnola e sicuramente i ciclisti del Bel Paese punteranno ad essere protagonisti. Sono diciotto gli azzurri al via della Vuelta ed alcuni di loro si presentano al via con grandi ambizioni.

Antonio Tiberi sarà il capitano della Bahrain-Victorious ed il laziale punta sicuramente a salire sul podio a Madrid. Attenzione poi anche a Giulio Pellizzari, che sarà il co-capitano della Red Bull insieme ad Hindley e che vuole confermarsi dopo il brillante Giro d’Italia. C’è poi un Giulio Ciccone (Lidl-Trek) in grandissima forma, ma l’abruzzese potrebbe decidere di puntare più alla maglia di miglior scalatore che ad un piazzamento importante in classifica generale.

Fari puntati anche su Filippo Ganna, che, dopo la sfortunatissimo inizio di Tour de France, punta ad almeno una vittoria di tappa alla Vuelta. C’è la cronometro alla diciottesima frazione, ma il piemontese può già inventarsi qualcosa nelle settimane precedenti. Attenzione poi a Lorenzo Fortunato, che nei tanti arrivi in salita può esaltarsi, mentre nelle volate un veterano come Elia Viviani proverà a piazzare un colpo.

TUTTI GLI ITALIANI DELLA VUELTA A ESPAÑA 2025

LIDL-TREK

Andrea Bagioli

Giulio Ciccone

RED BULL-BORA-HANSGROHE

Giovanni Aleotti

Giulio Pellizzari

Matteo Sobrero

SOUDAL QUICK-STEP

Gianmarco Garofoli

INEOS GRENADIERS

Filippo Ganna

ALPECIN-DECEUNINCK

Luca Vergallito

BAHRAIN-VICTORIOUS

Antonio Tiberi

Nicolò Buratti

Damiano Caruso

ASTANA TEAM

Nicola Conci

Lorenzo Fortunato

Fausto Masnada

ARKEA B&B HOTELS

Alessandro Verre

INTERMANCHE-WANTY

Simone Petilli

LOTTO

Elia Viviani

ISRAEL PREMIER-TECH

Marco Frigo