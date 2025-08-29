Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Pellizzari miglior giovane, Pedersen leader a punti
La settima tappa della Vuelta di Spagna proponeva l’arrivo in salita a Cerler.Huesca La Magia. Lo spagnolo Juan Ayuso ha attaccato da lontano dopo la crisi di ieri e ha vinto la frazione con pieno merito, mentre i big della classifica generale si sono osservati, salvo una piccola accelerazione di Giulio Ciccone, Jonas Vingegaard e Joao Almeida a cinque chilometri dall’arrivo.
Il norvegese Torstein Træen ha difeso la maglia rossa di leader della classifica generale con un vantaggio superiore ai due minuti nei confronti dei big: il danese Jonas Vingegaard insegue a 2’33”, il portoghese Joao Almeida a 2’41”, Giulio Ciccone a 2’41”, Lorenzo Fortunato a 2’47”.
Il danese Mads Pedersen svetta in testa alla classifica a punti, mentre la maglia a pois blu di migliore scalatore è sulle spalle dell’australiano Jay Vine. Giulio Pellizzari difende la maglia bianca di miglior giovane.
CLASSIFICHE VUELTA A ESPAÑA 2025
CLASSIFICA GENERALE
1 1 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 20 6″ 25:18:02
2 5 ▲3 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 14″ 2:33
3 6 ▲3 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 2:41
4 7 ▲3 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:42
5 3 ▼2 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 2:47
6 8 ▲2 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:49
7 9 ▲2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:53
8 10 ▲2 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
CLASSIFICA A PUNTI
1 1 – Pedersen Mads Lidl – Trek 98
2 2 – Vernon Ethan Israel – Premier Tech 76
3 3 – Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 75
4 4 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 75
5 5 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 70
6 6 – Gaudu David Groupama – FDJ 62
7 7 – Aular Orluis Movistar Team 46
8 8 – Turner Ben INEOS Grenadiers 35
9 9 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 35
10 10 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 32
CLASSIFICA SCALATORI
1 1 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 34
2 2 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 23
3 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 20
4 5 ▲1 Quinn Sean EF Education – EasyPost 18
5 3 ▼2 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 16
6 4 ▼2 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 10
7 6 ▼1 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 8
8 Frigo Marco Israel – Premier Tech 7
9 15 ▲6 Pedersen Mads Lidl – Trek 7
10 7 ▼3 Træen Torstein Bahrain – Victorious 6
CLASSIFICA GIOVANI
1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 25:20:55
2 2 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 0:27
3 7 ▲4 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 0:46
4 4 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 1:22
5 11 ▲6 Frigo Marco Israel – Premier Tech 1:49
6 9 ▲3 Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 3:31
7 5 ▼2 López Harold Martín XDS Astana Team 3:37
8 15 ▲7 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 4:35
9 14 ▲5 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 6:38
10 16 ▲6 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 9:19