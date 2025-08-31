Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Pellizzari miglior giovane, lotta serrata per la maglia a pois

La nona tappa della Vuelta di Spagna proponeva un arrivo in salita. Il danese Jonas Vingegaard ha attaccato quando mancavano undici chilometri al traguardo ed è giunto in solitaria sul traguardo con 24 secondi di vantaggio nei confronto del portoghese Joao Almeida e del britannico Tom Pidcock.

Il norvegese Torstein Træen è riuscito a difendersi e ha conservato la maglia rossa di leader della graduatoria alla vigilia del giorno di riposo con un margine di 37” su Vingegaard, 1’15” su Almeida, 1’35” su Pidcock, 2’14” sull’austriaco Felix Gall, 2’42” su Giulio Ciccone, 2’47” su Lorenzo Fortunato, 2’53” su Giulio Pellizzari.

Il danese Mads Pedersen svetta in testa alla classifica a punti, mentre la maglia a pois blu di migliore scalatore è sulle spalle dell’australiano Jay Vine. Giulio Pellizzari difende la maglia bianca di miglior giovane. Di seguito tutte le classifiche della Vuelta di Spagna al termine della nona tappa.

CLASSIFICHE VUELTA A ESPAÑA 2025

CLASSIFICA GENERALE

1 1 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 20 6″ 33:35:46

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 14″ 0:37

3 3 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 1:15

4 11 ▲7 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 1:35

5 10 ▲5 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:14

6 4 ▼2 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:42

7 5 ▼2 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 2:47

8 6 ▼2 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:49

9 7 ▼2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:53

10 8 ▼2 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

CLASSIFICA A PUNTI

1 1 – Pedersen Mads Lidl – Trek 120

2 2 – Vernon Ethan Israel – Premier Tech 111

3 3 – Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 105

4 5 ▲1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 100

5 4 ▼1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 88

6 6 – Gaudu David Groupama – FDJ 62

7 7 – Turner Ben INEOS Grenadiers 46

8 28 ▲20 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 46

9 8 ▼1 Aular Orluis Movistar Team 46

10 23 ▲13 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 45

CLASSIFICA SCALATORI

1 1 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 34

2 2 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 23

3 3 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 20

4 4 – Quinn Sean EF Education – EasyPost 18

5 5 – Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 16

6 11 ▲5 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 15

7 6 ▼1 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 10

8 7 ▼1 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 8

9 8 ▼1 Frigo Marco Israel – Premier Tech 7

10 9 ▼1 Pedersen Mads Lidl – Trek 7

CLASSIFICA GIOVANI

1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 33:38:39

2 2 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 0:27

3 3 – García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 0:46

4 4 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 1:28

5 7 ▲2 López Harold Martín XDS Astana Team 3:37

6 6 – Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 5:43

7 9 ▲2 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 9:30

8 10 ▲2 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 9:47

9 13 ▲4 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 10:08

10 5 ▼5 Frigo Marco Israel – Premier Tech 10:33