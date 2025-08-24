Ciclismo
Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Ciccone tallona Vingegaard per la miglia rossa
Calato il sipario sulla seconda tappa della Vuelta a España 2025. La Alba-Limone Piemonte di 159,5 km è stata territorio di conquista per il danese Jonas Vingagaard (Team Visma | Lease a Bike), bravo a prevalere in un arrivo all’ultimo respiro sull’erta finale rispetto a un coraggioso e deciso Giulio Ciccone (Lidl – Trek).
Una frazione caratterizzata da un percorso ondulato, attraversando Savigliano, Saluzzo e la pianura del Po (verso Colletta di Rossana). I corridori sono arrivati ai piedi dell’erta finale Un’ascesa lunga poco meno di 10 km, con una pendenza media del 5% e con punte negli ultimi 800 metri al 10%.
Per quanto concerne le altre graduatorie, il belga Jasper Philipsen della Alpecin – Deceuninck guida sempre la classifica a punti, con Ciccone che grazie al piazzamento odierno è quarto, immediatamente alle spalle di Vingegaard. Nella graduatoria dei GPM il danese è padrone degli “scalatori” a precedere Alessandro Verre e il già citato Ciccone. Nella classifica dei giovani Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) comanda le fila.
Di seguito le classifiche aggiornate:
CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO SECONDA TAPPA
1 43 ▲42 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 10″ 7:56:16
2 48 ▲46 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 0:04
3 51 ▲48 Gaudu David Groupama – FDJ 4″ 0:06
4 134 ▲130 Bernal Egan INEOS Grenadiers 0:10
5 12 ▲7 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 0:12
6 34 ▲28 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
7 30 ▲23 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious ,,
8 47 ▲39 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike ,,
9 52 ▲43 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG ,,
10 55 ▲45 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG ,,
11 57 ▲46 Lecerf Junior Soudal Quick-Step ,,
12 73 ▲61 Almeida João UAE Team Emirates – XRG ,,
13 64 ▲51 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step ,,
14 68 ▲54 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,
15 69 ▲54 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
16 66 ▲50 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team ,,
17 93 ▲76 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech ,,
18 100 ▲82 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
19 123 ▲104 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
20 109 ▲89 Frigo Marco Israel – Premier Tech ,,
21 122 ▲101 Landa Mikel Soudal Quick-Step ,,
22 130 ▲108 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team ,,
23 135 ▲112 Langellotti Victor INEOS Grenadiers ,,
24 145 ▲121 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
25 149 ▲124 Tejada Harold XDS Astana Team ,,
26 56 ▲30 Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 0:31
27 59 ▲32 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL ,,
28 81 ▲53 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious ,,
29 121 ▲92 Rodríguez Cristián Arkéa – B&B Hotels ,,
30 127 ▲97 Træen Torstein Bahrain – Victorious ,,
31 106 ▲75 Sobrero Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 0:35
32 152 ▲120 Hirt Jan Israel – Premier Tech 0:38
33 63 ▲30 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 0:40
34 148 ▲114 Romo Javier Movistar Team ,,
35 11 ▼24 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 0:43
36 45 ▲9 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike ,,
37 76 ▲39 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
38 82 ▲44 Harper Chris Team Jayco AlUla ,,
39 79 ▲40 Meintjes Louis Intermarché – Wanty ,,
40 136 ▲96 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH ,,
41 138 ▲97 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA ,,
42 151 ▲109 Carr Simon Cofidis ,,
43 150 ▲107 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
44 169 ▲125 Rouland Louis Arkéa – B&B Hotels ,,
45 41 ▼4 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:49
46 60 ▲14 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA ,,
47 97 ▲50 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step ,,
48 142 ▲94 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
49 65 ▲16 Chaves Esteban EF Education – EasyPost 0:59
50 98 ▲48 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,
51 171 ▲120 Herrada Jesús Cofidis ,,
52 147 ▲95 Poels Wout XDS Astana Team 1:02
53 88 ▲35 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 1:05
54 107 ▲53 Ryan Archie EF Education – EasyPost 1:08
55 141 ▲86 Craps Lars Lotto 1:10
56 4 ▼52 Aular Orluis Movistar Team 4″ 1:16
57 50 ▼7 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 1:18
58 42 ▼16 Molard Rudy Groupama – FDJ 1:20
59 44 ▼15 Conci Nicola XDS Astana Team ,,
60 53 ▼7 Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers ,,
61 62 ▲1 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL ,,
62 58 ▼4 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step ,,
63 83 ▲20 Rolland Brieuc Groupama – FDJ ,,
64 94 ▲30 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ ,,
65 95 ▲30 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step ,,
66 112 ▲46 Bagioli Andrea Lidl – Trek ,,
67 120 ▲53 Samitier Sergio Cofidis ,,
68 119 ▲51 Higuita Sergio XDS Astana Team ,,
69 132 ▲63 Quinn Sean EF Education – EasyPost ,,
70 144 ▲74 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla ,,
71 167 ▲96 Vergallito Luca Alpecin – Deceuninck ,,
72 163 ▲91 Faura José Luis Burgos Burpellet BH ,,
73 156 ▲83 Castrillo Pablo Movistar Team ,,
74 176 ▲102 Bonneu Kamiel Intermarché – Wanty 1:33
75 89 ▲14 Bennett George Israel – Premier Tech 1:39
76 91 ▲15 Masnada Fausto XDS Astana Team ,,
77 99 ▲22 Shaw James EF Education – EasyPost ,,
78 113 ▲35 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team ,,
79 157 ▲78 Buchmann Emanuel Cofidis ,,
80 90 ▲10 Bernard Julien Lidl – Trek 1:44
81 131 ▲50 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 1:46
82 168 ▲86 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
83 117 ▲34 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team 2:01
84 101 ▲17 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 2:03
85 20 ▼65 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2:28
86 159 ▲73 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels ,,
87 38 ▼49 Canal Carlos Movistar Team 2:54
88 110 ▲22 Ourselin Paul Cofidis 3:00
89 125 ▲36 Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
90 140 ▲50 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike ,,
91 137 ▲46 Petilli Simone Intermarché – Wanty ,,
92 161 ▲69 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
93 87 ▼6 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 3:25
94 92 ▼2 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
95 133 ▲38 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 3:44
96 154 ▲58 Pickering Finlay Bahrain – Victorious ,,
97 172 ▲75 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4:16
98 111 ▲13 Knight Oliver Cofidis 4:21
99 139 ▲40 Côté Pier-André Israel – Premier Tech 4:28
100 85 ▼15 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 5:08
101 102 ▲1 Hamilton Chris Team Picnic PostNL ,,
102 67 ▼35 Küng Stefan Groupama – FDJ 5:22
103 6 ▼97 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 2″ 5:34
104 37 ▼67 De Pooter Dries Intermarché – Wanty 5:36
105 40 ▼65 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
106 74 ▼32 O’Brien Kelland Team Jayco AlUla ,,
107 86 ▼21 Barceló Fernando Caja Rural – Seguros RGA ,,
108 126 ▲18 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL ,,
109 146 ▲37 Hessmann Michel Movistar Team 5:39
110 181 ▲71 Van Boven Luca Intermarché – Wanty 6:10
111 17 ▼94 Pedersen Mads Lidl – Trek 6:15
112 26 ▼86 Gruel Thibaud Groupama – FDJ ,,
113 71 ▼42 Jungels Bob INEOS Grenadiers ,,
114 80 ▼34 Verona Carlos Lidl – Trek ,,
115 75 ▼40 Ermakov Roman Bahrain – Victorious ,,
116 84 ▼32 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike ,,
117 153 ▲36 Haig Jack Bahrain – Victorious ,,
118 170 ▲52 Guernalec Victor Arkéa – B&B Hotels ,,
119 175 ▲56 Gregaard Jonas Lotto ,,
120 173 ▲53 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla ,,
121 28 ▼93 Fagúndez Eric Antonio Burgos Burpellet BH 6:21
122 118 ▼4 Sepúlveda Eduardo Lotto 6:43
123 32 ▼91 Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck 7:08
124 77 ▼47 Gamper Patrick Team Jayco AlUla ,,
125 8 ▼117 García Cortina Iván Movistar Team 7:10
126 128 ▲2 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike ,,
127 162 ▲35 Cavagna Rémi Groupama – FDJ ,,
128 179 ▲51 Smith Dion Intermarché – Wanty ,,
129 3 ▼126 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step 6″ 7:23
130 182 ▲52 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 7:44
131 184 ▲53 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 8:00
132 10 ▼122 Coquard Bryan Cofidis 8:01
133 104 ▼29 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team ,,
134 155 ▲21 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH ,,
135 31 ▼104 Lozouet Léandre Arkéa – B&B Hotels 8:27
136 115 ▼21 Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels ,,
137 22 ▼115 Stewart Jake Israel – Premier Tech 8:40
138 24 ▼114 Biermans Jenthe Arkéa – B&B Hotels ,,
139 96 ▼43 Raisberg Nadav Israel – Premier Tech ,,
140 39 ▼101 Foldager Anders Team Jayco AlUla 8:45
141 103 ▼38 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 9:23
142 164 ▲22 Roosen Timo Team Picnic PostNL ,,
143 165 ▲22 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck ,,
144 61 ▼83 Buratti Nicolò Bahrain – Victorious 9:28
145 177 ▲32 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 4″ 9:59
146 36 ▼110 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 10:18
147 143 ▼4 Hoole Daan Lidl – Trek ,,
148 2 ▼146 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 6″ 10:33
149 9 ▼140 González David Q36.5 Pro Cycling Team 10:39
150 15 ▼135 Turner Ben INEOS Grenadiers ,,
151 27 ▼124 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team ,,
152 33 ▼119 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 11:10
153 160 ▲7 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG ,,
154 5 ▼149 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 4″ 11:12
155 1 ▼154 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 10″ 11:13
156 105 ▼51 Slock Liam Lotto 6″ 11:17
157 7 ▼150 Viviani Elia Lotto 11:23
158 13 ▼145 Mihkels Madis EF Education – EasyPost ,,
159 23 ▼136 Marit Arne Intermarché – Wanty ,,
160 16 ▼144 Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck ,,
161 21 ▼140 Aniołkowski Stanisław Cofidis ,,
162 19 ▼143 van Uden Casper Team Picnic PostNL ,,
163 46 ▼117 Segaert Alec Lotto ,,
164 72 ▼92 Eddy Patrick Team Picnic PostNL ,,
165 108 ▼57 Livyns Arjen Lotto ,,
166 116 ▼50 De Buyst Jasper Lotto ,,
167 166 ▼1 Bayer Tobias Alpecin – Deceuninck ,,
168 174 ▲6 Debruyne Ramses Alpecin – Deceuninck ,,
169 178 ▲9 Riesebeek Oscar Alpecin – Deceuninck ,,
170 29 ▼141 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 11:34
171 49 ▼122 Ganna Filippo INEOS Grenadiers ,,
172 78 ▼94 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 11:41
173 180 ▲7 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 11:57
174 129 ▼45 Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 2″ 12:22
175 18 ▼157 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH 12:24
176 35 ▼141 Artz Huub Intermarché – Wanty ,,
177 183 ▲6 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 13:05
178 114 ▼64 García Pierna Carlos Burgos Burpellet BH 13:34
179 54 ▼125 Azparren Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team 19:43
180 124 ▼56 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team ,,
181 158 ▼23 Arcas Jorge Movistar Team 20:07
182 14 ▼168 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 22:33
183 25 ▼158 Zingle Axel Team Visma | Lease a Bike 24:15
CLASSIFICA A PUNTI VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO SECONDA TAPPA
1 1 – Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 50
2 2 – Vernon Ethan Israel – Premier Tech 40
3 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 30
4 Ciccone Giulio Lidl – Trek 25
5 Gaudu David Groupama – FDJ 22
6 3 ▼3 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step 20
7 Slock Liam Lotto 20
8 4 ▼4 Aular Orluis Movistar Team 20
9 Bernal Egan INEOS Grenadiers 19
10 5 ▼5 Viviani Elia Lotto 18
11 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 17
12 6 ▼6 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 17
13 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 17
14 7 ▼7 García Cortina Iván Movistar Team 16
15 14 ▼1 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 15
16 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 15
17 8 ▼9 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 15
18 Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 15
19 9 ▼10 González David Q36.5 Pro Cycling Team 14
20 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 13
21 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck 13
22 10 ▼12 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 13
23 11 ▼12 Coquard Bryan Cofidis 12
24 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 11
25 12 ▼13 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 10
26 13 ▼13 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 10
27 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 9
28 15 ▼13 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 7
29 López Harold Martín XDS Astana Team 6
30 16 ▼14 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 6
31 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 5
32 17 ▼15 Turner Ben INEOS Grenadiers 5
33 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4
34 18 ▼16 Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck 4
35 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 3
36 19 ▼17 Pedersen Mads Lidl – Trek 3
37 Langellotti Victor INEOS Grenadiers 2
38 20 ▼18 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH 2
CLASSIFICA GPM VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO SECONDA TAPPA
1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 5
2 1 ▼1 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 3
3 Ciccone Giulio Lidl – Trek 3
4 2 ▼2 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 2
5 Gaudu David Groupama – FDJ 1
6 3 ▼3 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 1
CLASSIFICA GIOVANI VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO SECONDA TAPPA
1 21 ▲20 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 7:56:28
2 23 ▲21 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 0:00
3 28 ▲25 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step ,,
4 34 ▲30 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech ,,
5 37 ▲32 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
6 46 ▲40 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
7 43 ▲36 Frigo Marco Israel – Premier Tech ,,
8 22 ▲14 Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 0:19
9 24 ▲15 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL ,,
10 31 ▲21 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious ,,
11 27 ▲16 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 0:28
12 4 ▼8 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 0:31
13 18 ▲5 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike ,,
14 50 ▲36 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH ,,
15 51 ▲36 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA ,,
16 54 ▲38 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
17 62 ▲45 Rouland Louis Arkéa – B&B Hotels ,,
18 36 ▲18 Beloki Markel EF Education – EasyPost 0:47
19 33 ▲14 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 0:53
20 42 ▲22 Ryan Archie EF Education – EasyPost 0:56
21 52 ▲31 Craps Lars Lotto 0:58
22 20 ▼2 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 1:06
23 26 ▲3 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 1:08
24 32 ▲8 Rolland Brieuc Groupama – FDJ ,,
25 48 ▲23 Quinn Sean EF Education – EasyPost ,,
26 60 ▲34 Faura José Luis Burgos Burpellet BH ,,
27 57 ▲30 Castrillo Pablo Movistar Team ,,
28 38 ▲10 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 1:51
29 9 ▼20 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2:16
30 58 ▲28 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels ,,
31 15 ▼16 Canal Carlos Movistar Team 2:42
32 59 ▲27 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:48
33 49 ▲16 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 3:32
34 55 ▲21 Pickering Finlay Bahrain – Victorious ,,
35 64 ▲29 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4:04
36 44 ▲8 Knight Oliver Cofidis 4:09
37 14 ▼23 De Pooter Dries Intermarché – Wanty 5:24
38 17 ▼21 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
39 53 ▲14 Hessmann Michel Movistar Team 5:27
40 66 ▲26 Van Boven Luca Intermarché – Wanty 5:58
41 10 ▼31 Gruel Thibaud Groupama – FDJ 6:03
42 30 ▼12 Ermakov Roman Bahrain – Victorious ,,
43 63 ▲20 Guernalec Victor Arkéa – B&B Hotels ,,
44 2 ▼42 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step 7:11
45 40 ▼5 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 7:49
46 56 ▲10 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH ,,
47 12 ▼35 Lozouet Léandre Arkéa – B&B Hotels 8:15
48 45 ▼3 Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels ,,
49 35 ▼14 Raisberg Nadav Israel – Premier Tech 8:28
50 16 ▼34 Foldager Anders Team Jayco AlUla 8:33
51 39 ▼12 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 9:11
52 61 ▲9 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck ,,
53 25 ▼28 Buratti Nicolò Bahrain – Victorious 9:16
54 1 ▼53 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 10:21
55 11 ▼44 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 10:27
56 3 ▼53 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 11:00
57 41 ▼16 Slock Liam Lotto 11:05
58 5 ▼53 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 11:11
59 8 ▼51 van Uden Casper Team Picnic PostNL ,,
60 19 ▼41 Segaert Alec Lotto ,,
61 29 ▼32 Eddy Patrick Team Picnic PostNL ,,
62 65 ▲3 Debruyne Ramses Alpecin – Deceuninck ,,
63 47 ▼16 Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 12:10
64 7 ▼57 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH 12:12
65 13 ▼52 Artz Huub Intermarché – Wanty ,,
66 6 ▼60 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 22:21