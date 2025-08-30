Vuelta a España 2025, Torstein Træen: “Queste tappe noiose per me. Domani? Vedremo cosa succederá”

Torstein Træen ha mantenuto la maglia roja alla Vuelta a España 2025 dopo l’ottava frazione, una delle più facili di tutte quelle in calendario, caratterizzata da un percorso per velocisti di 163.5 km con partenza da Monzón Templario ed arrivo a Zaragoza

Quarantatreesimo quest’oggi il corridore in forza alla Bahrain-Victoriois, artefice di una prova in cui ha raggiunto insieme al plotone il gruppetto di testa formato da Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis) e Josè Luis Faura (Burgos Burpellet BH). Poi, nella volata, a spuntarla è stato Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), seguito da Elia Viviani (Lotto) ed Ethan Vernon (Israel – Premier Tech).

Una volta arrivato in zona mista, il nordico ha commentato: “Sinceramente mi annoio in queste tappe di solito, anche se oggi mi sono divertito di più rispetto a ieri. É stato meno stressante e non eravamo nervosi dell’eventualità di perdere la maglia. Me la sono goduta di più“. Il ciclista ha poi chiosato: “Domani? Non ho guardato molto il percorso, vediamo se si potrà continuare ad indossare il rosso”.