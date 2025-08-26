Vuelta a España 2025, tappa di oggi Susa-Voiron: orari, tv, percorso, favoriti. C’è il Monginevro, occhio anche a Ganna

Si conclude la parentesi italiana della Vuelta a España 2025. Quarta tappa: partenza da Susa, poi ci si sposta, passando il confine, verso la Francia, con arrivo a Voiron dopo 206,7 chilometri. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 11.30

PERCORSO TAPPA DI OGGI VUELTA

La frazione inizia subito in salita con il GPM di terza categoria di Puerto Exiles (5,6 km al 5,6% di pendenza media) che anticipa l’ascesa di Col de Montgenevre (8,3 km al 6,1% di pendenza media) e quella del Col du Lautaret (13,8 km al 4,3% di pendenza media). Da qui, una lunghissima discesa porterà sul lungo tratto pianeggiante finale prima dell’arrivo francese di Voiron.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Martedì 26 agosto – Quarta tappa Susa-Voiron (206,7 km)

Orario di partenza: 11.25

Orario di arrivo stimato: 17.00

DOVE VEDERE LA QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING:

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Andrà via la fuga? Da capire come il gruppo affronterà la prima parte di gara. Altrimenti il plotone potrebbe raggrupparsi sul finale e allora sarà volata, magari ristretta. Il nome da citare è nuovamente quello di Mads Pedersen, uscito sconfitto ieri. Riuscirà a tenere il passo Jasper Philipsen? Nomi da citare anche Ethan Vernon e Orluis Aular. Attenzione anche a Filippo Ganna.