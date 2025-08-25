Ciclismo
Vuelta a España 2025, tappa di oggi San Maurizio Canavese-Ceres: orari, tv, percorso, favoriti. Frazione movimentata e altro assaggio di salita
Ultima frazione tutta in territorio italiano per la Vuelta a España 2025. In scena oggi la terza tappa: San Maurizio Canavese-Ceres, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.
PERCORSO TAPPA DI OGGI VUELTA
Frazione breve, mossa, ma non durissima. Sono 134,6 i chilometri da percorrere, tutti ovviamente ancora in Piemonte. Il primo GPM di giornata è quello di Issiglio (5,6km al 6,5%, massima al 13,9%), da lì diversi saliscendi prima del traguardo che vede 2,5 chilometri al 3,2%. Difficile da interpretare: possibile uno sprint ristretto.
PROGRAMMA TERZA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Lunedì 25 Agosto
Terza tappa San Maurizio Canavese-Ceres (134,6 km)
Orario di partenza: 14:27
Orario di arrivo: 17.30 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:54 alle 18:00, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport
FAVORITI
Dovrebbe esserci spazio per velocisti resistenti o uomini da classiche. L’uomo ideale per un finale simile sembra essere Mads Pedersen, che non ha sicuramente paura delle pendenze dell’ultimo strappo. Occhio a Tom Pidcock, altro corridore eccellente su uno sprint in salita. In casa Italia ci si aspetta magari un Filippo Ganna gettato nella mischia.