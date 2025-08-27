Ciclismo
Vuelta a España 2025, tappa di oggi Figueres-Figueres: orari, tv, percorso, favoriti. Attenzione alla cronometro a squadre
Si torna definitivamente in terra iberica dopo quattro tappe tra Italia e Francia. In scena la quinta frazione della Vuelta a España 2025: la cronometro a squadre di Figures, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.
PERCORSO
Poco da dire sul circuito: 24,1 chilometri, completamente pianeggianti. Una prova contro il tempo che è una rarità per il circuito World Tour e, soprattutto, per i grandi giri. Sarà curioso vedere le varie squadre come si destreggeranno.
PROGRAMMA QUINTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Mercoledì 27 agosto – Quinta tappa Figures-Figures (24.1 km)
Orario di partenza prima squadra: 16.37
Orario di arrivo stimato ultima squadra: 18.30
DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING:
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport
FAVORITI
Nuova sfida tra UAE Team Emirates – XRG, che con Ayuso e Almeida può fare veramente bene, e Visma | Lease a Bike, con Jonas Vingegaard pronto a riconquistare la Maglia Rossa (probabili difficoltà per David Gaudu e la Groupama). L’unica squadra che, sulla carta, può insidiare le due, è la Ineos Grenadiers del nostro Filippo Ganna. In difesa gli azzurri Giulio Ciccone e, soprattutto, Antonio Tiberi, con una Bahrain-Victorious priva di specialisti.