Vuelta a España 2025, salite a volontà (come sempre!). Tutti i GPM della corsa a tappe spagnola

È tutto pronto per iniziare la battaglia che deciderà il nome di colui che, nell’albo d’oro, succederà allo sloveno Primoz Roglic, vincitore dello scorso anno davanti all’australiano Ben O’Connor e allo spagnolo Enric Mas. La Vuelta a España si prepara a vivere la sua ottantesima edizione.

La storica corsa a tappe iberica prenderà il via sabato 23 agosto da Torino, per la prima volta nella storia si partirà dall’Italia, e si concluderà domenica 14 settembre con l’arrivo dell’ultima frazione a Madrid. I corridori affronteranno un impegnativo percorso di 3151 chilometri suddiviso in 21 tappe. La certezza sembra essere una sola: esistono ogni giorno le premesse per assistere ad un grande spettacolo.

L’organizzazione ha disegnato un tracciato in grado di esaltare le caratteristiche degli scalatori, sono infatti numerosi gli arrivi in salita a fronte di due tappe a cronometro, una a squadre ed una individuale, e di quattro frazioni pianeggianti nelle quali sembra possibile ipotizzare l’arrivo in volata.

I corridori in grado di esaltarsi quando la strada s’impenna e le pendenze aumentano avranno spazio a sufficienza per darsi battaglia. In palio ci sono la vittoria finale e la lotta per conquistare i gradini del podio. Andiamo a scoprire tappa per tappa tutte le difficoltà altimetriche proposte dalla corsa iberica.

GPM VUELTA A ESPAÑA 2025

PRIMA TAPPA (186.1 km, sabato 23 agosto): Torino/Reggia di Venaria-Novara. La Serra (terza categoria, 70,5 km).

SECONDA TAPPA (159.6 km, domenica 24 agosto): Alba-Limone Piemonte. Limone Piemonte (seconda categoria, 159,5, km),

TERZA TAPPA (134.6 km, lunedì 25 agosto): San Maurizio Canavese-Ceres. Issiglio (seconda categoria, 65,8 km), Ceres ( quarta categoria, 134.6 km)

QUARTA TAPPA (206,7 km, martedì 26 agosto): Susa-Voiron. Exilles (terza categoria, 10,4 km), Montgenévre (seconda categoria, 37,8 km), Lautaret (seconda categoria, 76,8 km).

QUINTA TAPPA (24,1 km cronometro a squadre, mercoledì 27 agosto): Figueres-Figueres. Non sono previste salite.

SESTA TAPPA (170.3 km, giovedì 28 agosto): Olot-Pal. Andorra. Coll de Sentigosa (terza categoria, 11,4 km), Collada de Toses (prima categoria, 66,4 km), La Comelle (seconda categoria, 149,2 km), Pal, Andorra (prima categoria, 170,3 km).

SETTIMA TAPPA (188 km, venerdì 29 agosto): Andorra la Vella.Andorra-Cerler.Huesca La Magia. Port del Canto (prima categoria, 37,9 km), Creu de Perves (seconda categoria, 107,7 km), La Espina (seconda categoria, 141,5 km), Cerler (prima categoria, 188 km).

OTTAVA TAPPA (163.5 km, sabato 30 agosto): Monzón Templario-Zaragoza. Non sono previste salite.

NONA TAPPA (195.5 km, domenica 31 agosto): Alfaro-Estación de esquí de Valdezcaray. Meta Estacion de Valdezcaray(prima categoria, 195,5 km).

DECIMA TAPPA (175.3 km, martedì 2 settembre): Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua. Alto de Las Coronas (terza categoria, 127,7 km), Larra-Belagua (prima categoria, 175,3 km).

UNDICESIMA TAPPA (157,4 km, mercoledì 3 settembre): Bilbao-Bilbao. Laukiz (terza categoria, 5 km), Alto de Sollube (terza categoria, 26,2 km), Balcon de Bizkaia (terza categoria, 63,2 km) Morga (terza categoria, 86,1 km), El Vivero (seconda categoria, 104,4 km), El Vivero (seconda categoria, 133,3 km), Pike (terza categoria, 149,6 km).

DODICESMIA TAPPA (144.9 km, giovedì 4 settembre): Laredo-Los Corrales de Buelna. Puerto de Alisas (seconda categoria, 41,4 km), Collada de Brenes (prima categoria, 122 km).

TREDICESIMA TAPPA (202,7 km, venerdì 5 settembre): Cabezón de la Sal-L’Angliru. Alto de la Mozqueta (prima categoria, 153,6 km), Alto del Cordal(prima categoria, 181,6 km), Alto de L’Angliru (Especial, 202,7 chilometri).

QUATTORDICESIMA TAPPA (135,9 km, sabato 6 settembre): Avilés-La Farrapona. Lagos de Somiedo. L’Alto del Tenebreo (terza categoria, 69,5 km), San Lorenzo (prima categoria, 102,1 km), La Farrapona (prima categoria, 135,9 km).

QUINDICESIMA TAPPA (167.8 km, domenica 7 settembre): A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos. Puerto da Garganta (prima categoria, 16,5 km), Alto De Barbeitos (prima categoria, 54,7 km).

SEDICESIMA TAPPA (167.9 km, martedì 9 settembre): Poio-Mos.Castro de Herville. Alto San Antoñino (terza categoria, 82,9 km), Alto Da Groba (prima categoria, 109,8 km), Prado (seconda categoria, 144,5 km), Alto Castro de Herville ( seconda categoria, 167,9 km).

DICIASSETESIMA TAPPA (143.2 km, mercoledì 10 settembre): O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero. Paso de las Traviesas (terza categoria, 75,1 km), Alto del Morredero (prima categoria, 143,2 km).

DICIOTTESIMA TAPPA (27.2 km cronometro individuale, giovedì 11 settembre): Valladolid-Valladolid. Non sono previste salite.

DICIANNOVESIMA TAPPA (161.9 km, venerdì 12 settembre): Rueda-Guijuelo. Non sono previste salite.

VENTESIMA TAPPA (165.6 km, sabato 13 settembre ): Robledo de Chavela-Bola del Mundo. Puerto de Navac. La Escondida (terza categoria, 13,6 km), La Paradilla (terza categoria, 26,4 km), Alto del León (terza categoria, 59 km), Alto de Navacerrada (prima categoria, 115,8 km),

Bola Del Mudo (Especial, 164,8 km).

VENTUNESIMA TAPPA (111.6 km, domenica 14 settembre): Alalpardo-Madrid. Non sono previste salite.