Vuelta a España 2025, outsider e possibili rivelazioni per la classifica generale. L’Italia ci prova con Tiberi e Ciccone

Tutti contro Jonas Vingegaard, con la coppia della UAE Team Emirates – XRG formata da Ayuso ed Almeida pronta a rovinare la festa al danese in assenza di Tadej Pogacar. Una Vuelta a España 2025 che vede tre favoriti su tutti alla vigilia del via di Torino: spesso e volentieri però il banco è saltato nel terzo Grande Giro stagionale, andiamo a scoprire tutti gli outsiders.

L’Italia si gioca una tripla carta di qualità in chiave podio. Antonio Tiberi sicuramente dopo la delusione del Giro d’Italia vuole giocarsi le proprie chance: il capitano della Bahrain-Victorious ha tutte le possibilità per puntare alla top-5. A livello di scalatori occhio a Giulio Ciccone, che sta dimostrando una condizione super, e a Giulio Pellizzari, che probabilmente però partirà con un ruolo da gregario per Hindley.

In casa Spagna si sogna, oltre che con Ayuso, anche con il veterano, probabilmente all’ultima recita, Mikel Landa: sull’Angliru può dare spettacolo, ma viste tutte le salite ha le possibilità per puntare ad un gran risultato in classifica generale.

Ruolo da capitano, dopo diversi anni, anche per Egan Bernal: il colombiano vuole chiudere la tripla corona, dopo le vittorie al Giro e al Tour. Si gioca la classifica generale anche Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), che punta alla top-10.