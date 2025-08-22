Vuelta a España 2025, le quote dei bookmakers per le scommesse. Vingegaard favorito. E gli italiani…

Manca ormai solo lo start ufficiale per l’inizio del terzo Grande Giro del calendario internazionale. Prende il via domani e si concluderà domenica 14 settembre la Vuelta a España 2025. La corsa iberica, giunta all’ottantesima edizione, sembra prendere le mosse con un chiaro favorito per il successo finale.

Jonas Vingegaard, fuoriclasse della Team Visma | Lease a Bike è infatti il candidato più autorevole per indossare la maglia roja a Madrid e succedere così nell’albo d’oro a Primoz Roglic, vincitore dell’edizione 2024. Non mancano però i rivali credibili contro cui il danese dovrà misurarsi per riuscire a conquistare il terzo trionfo in un Grande Giro dopo la doppietta centrata al Tour de France nel 2022 e nel 2023.

Gli avversari più insidiosi sono, senza dubbio, i due alfieri della UAE Team Emirates-XRG. La formazione emiratina, dopo la rinuncia di Tadej Pogacar, ha deciso di puntare sul tandem formato dallo spagnolo Juan Ayuso e dal portoghese Joao Almeida per provare a portare a casa il successo finale.

L’Italia si allinea ai nastri di partenza con una pattuglia agguerrita e diversi elementi in grado di poter dire la propria anche in ottica classifica generale. Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious, Giulio Ciccone della Lidl-Trek e Giulio Pellizzari della Red Bull – BORA – hansgrohe possono giocarsi le proprie carte nella lotta per il podio ed andare a caccia delle vittorie di tappa. Ciccone, inoltre, si propone come autorevole candidato per la conquista della maglia a pois.

Le quote dei bookmakers rimarcano ulteriormente la supremazia, almeno sulla carta, del fuoriclasse danese: Goldbet e Better quotano il suo trionfo finale a 1,35. Sisal propone una quota leggermente più bassa con 1,25. Alle sue spalle si posiziona il duo della UAE Team Emirates-XRG: la quota di Almeida oscilla tra 6 e 6,5, quella dello spagnolo Juan Ayuso tra 6,5 e 7,5.

Le quote offerte dalle diverse agenzie ribadiscono come Giulio Ciccone sia il più attrezzato per una corsa di vertice: la sua quota varia tra 16 e 17, ad eccezione di Snai che lo propone a 12. Appare evidente il riconoscimento di primo outsider alle spalle dei tre super favoriti. Parte sicuramente più staccato, ma è animato dalla voglia di vivere una corsa da protagonista Antonio Tiberi. Il capitano della Bahrain-Victorious, costretto a dover rinunciare ad un elemento prezioso come l’infortunato Damiano Caruso, oscilla tra il 20 offerto da Snai, il 21 di Goldbet e Better e il 25 di Sisal. Il giovane alfiere della Red Bull riceve una quotazione più alta, compresa tra 50 e 66.