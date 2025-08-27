Vuelta a España 2025, la UAE di Ayuso impressiona nella cronometro a squadre. Vingegaard torna leader

Una prova ormai estemporanea, visto che nel World Tour la vediamo una, al massimo due volte all’anno, ancor meno nei Grandi Giri. Quinta tappa per la Vuelta a España 2025, si torna in terra iberica: cronometro a squadre con partenza ed arrivo in quel di Figueres, soli 24,1 chilometri che danno un primo scossone alla classifica generale.

Era sfida attesa tra gli squadroni presenti in startlist e ovviamente sono venute fuori le vere forze con la UAE Team Emirates – XRG ad imporsi di prepotenza: gran colpo da parte della compagine di Juan Ayuso e Joao Almeida che chiude la prova con il tempo di 25’26” alla media di 56.855 km/h.

Alle loro spalle ecco Jonas Vingegaard che, trascinato dalla Visma | Lease a Bike, chiude a 8” di ritardo e ritrova la Maglia Rossa di leader della classifica generale. Eccellente anche la prova della Lidl-Trek di Giulio Ciccone: l’abruzzese perde un solo secondo da Vingegaard e dunque resta vicinissimo al danese in graduatoria.

Quarta la Red Bull – BORA – hansgrohe di Pellizzari ed Hindley, poi la Ineos Grenadiers di Bernal, mentre è nona la Groupama – FDJ dell’ex leader della generale David Gaudu. Soffre, come previsto, Antonio Tiberi: undicesima la Bahrain – Victorious a 31” dalla vetta.