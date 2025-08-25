Ciclismo
Vuelta a España 2025, la tappa di domani Susa-Voiron: tre GPM in partenza prima della pianura finale
La Vuelta a España 2025 è pronta a vivere domani la sua quarta tappa. Nella giornata di ieri, sul primo arrivo in salita dell’ottantesima edizione della corsa a tappe spagnola, è stato Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), a beffare Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a Limone Piemonte, conquistando anche la maglia rossa di leader della classifica generale.
Oggi, una frazione con un finale esplosivo potrebbe nuovamente cambiare le carte in tavola prima della quarta tappa che, dal territorio italiano, si sposterà su quello francese. Si parte da Susa e dopo 206.7 chilometri si arriva a Voiron, con un percorso che propone le uniche difficoltà in avvio. Vedremo se le salite iniziali saranno utili per creare la fuga di giornata che potrebbe arrivare fino in fondo.
PERCORSO
La frazione inizia subito in salita con il GPM di terza categoria di Puerto Exiles (5,6 km al 5,6% di pendenza media) che anticipa l’ascesa di Col de Montgenevre (8,3 km al 6,1% di pendenza media) e quella del Col du Lautaret (13,8 km al 4,3% di pendenza media). Da qui, una lunghissima discesa porterà sul lungo tratto pianeggiante finale prima dell’arrivo francese di Voiron.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Martedì 26 agosto – Quarta tappa Susa-Voiron (206,7 km)
Orario di partenza: 14.35
Orario di arrivo stimato: 17.00
DOVE VEDERE LA QUARTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING:
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport