Vuelta a España 2025, la tappa di domani Olot -Pal. Andorra: si scatena la battaglia tra i big?
La Vuelta a España 2025, la corsa celebra quest’anno i suoi ottant’anni, continua il suo percorso con uno snodo importante che, dopo la cronometro a squadre odierna, potrebbe incidere in maniera significativa sulla conformazione della classifica. Si corre la sesta tappa, la Olot -Pal. Andorra di 170,3 km.
Ragionevole pensare che chi accumulerà distacco nella odierna prova contro il tempo possa lanciarsi all’attacco per provare a recuperare il terreno perduto. Tutto dipenderà però dalla condotta dei big anche se pare poco plausibile pensare ad un arrivo con tanti uomini come quello di Limone Piemonte.
PERCORSO SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Il tracciato della sesta frazione propone quattro GPM, l’ultimo dei quali coinciderà con l’arrivo. I corridori iniziano le loro fatiche con la scalata del Coll de Sentigosa, terza categoria di 11.1km al 4.2%, e affrontano, al chilometro 66,4, la Collada de Toses, prima categoria di 24, 3 chilometri al 3,5%. A poco più di venti chilometri è il momento di scalare La Comella, seconda categoria di 4,2 chilometri all’8% di pendenza media. La successiva discesa accompagna il gruppo all’inizio dell’ascesa verso Pal. Andorra, prima categoria di 9,6 chilometri al 6,3%.
ALTIMETRIA SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA
PROGRAMMA SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Giovedì 28 Agosto
Sesta Tappa Olot -Pal. Andorra (170,3 km)
Orario di partenza: 12:54
Orario di arrivo: 17.30 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14:45 alle 18:00, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport