Ciclismo
Vuelta a España 2025, la tappa di domani Figueres-Figueres: attesa per una rara cronosquadre
Dopo l’inizio in terra italiana (con coda francese), la Vuelta a España 2025 approda finalmente nella penisola iberica. Domani, mercoledì 27 agosto, si svolgerà infatti la quinta tappa della corsa con una cronosquadre sempre più rara nel circuito del World Tour.
PERCORSO
Non ha bisogno di particolari presentazioni il percorso, totalmente pianeggiante e di una lunghezza di 24.1 km con arrivo e partenza da Figures, località della Catalogna facente parte della provincia di Gerona. Inutile dire che gli specialisti saranno i favoriti.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA QUINTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Mercoledì 27 agosto – Quinta tappa Figures-Figures (21.1 km)
Orario di partenza: 16.37
Orario di arrivo stimato: 18.30
DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING:
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport