Vuelta a España 2025, la tappa di domani Andorra La Vella.Andorra-Cerler.Huesca La Magia: lunga ascesa finale decisiva
La Vuelta a España 2025 è pronta domani, venerdì 29 agosto, a vivere la sua settima tappa. Nella giornata odierna la corsa a tappe spagnola propone il primo vero arrivo in salita ad Andorra, al termine di una frazione dura con ben 4 GPM. Stesso percorso per la tappa di domani, ugualmente dura e decisiva. Un nuovo arrivo in salita metterà alla prova i big, con la classifica generale che inevitabilmente subirà degli scossoni.
La maglia rossa è nuovamente sulle spalle di Jonas Vingegaard che cercherà domani di continuare la sua difesa sul suo terreno preferito. Dietro, il trio della UAE formato da Marc Soler, Juan Ayuso e Joao Almeida, proverà fin da subito a mettere in difficoltà il danese. Sulla lunga ascesa finale scoppierà la corsa ed in quel momento si capirà chi realmente può combattere fino in fondo per conquistare questa Vuelta.
PERCORSO
Si parte dal territorio dell’Andorra e si sale subito verso il primo GPM, quello di Port del Canto (24,7 km al 4,4% di pendenza media). La discesa porterà poi ai piedi del Puerto de la Creu de Perves (5,7 km al 6,3% di pendenza media) che anticiperà il Coll de l’Espina (7,1 km al 5,5% di pendenza media). Da qui un lungo tratto in leggera salita porterà poi sull’ascesa finale di Cerler. Huesca La Magia, con i suoi 12,1 km al 5,8% di pendenza media.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA
Venerdì 29 agosto Settima tappa Andorra La Vella Andorra-Cerler. Huesca La Magia (188 km)
Orario di partenza: 11.55
Orario di arrivo stimato: 17.15
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport