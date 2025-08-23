Ciclismo
Vuelta a España 2025, la tappa di domani Alba-Limone Piemonte: Vingegaard lascerà il segno sul primo arrivo in salita?
La Vuelta a España continua il suo breve soggiorno sulle strade del Bel Paese e, dopo la Torino / Reggia di Venaria – Novara, si prepara a vivere la seconda tappa, la Alba-Limone Piemonte di 159,6 chilometri. Il primo arrivo in salita di una corsa che sembra disegnata per gli scalatori chiama già all’azione gli uomini di classifica.
Appare abbastanza probabile che un velocista possa conquistare la prima maglia roja di leader della classifica generale. Sembra lecito pensare che Jonas Vingegaard, il grande favorito della vigilia per il successo finale, possa sfruttare l’ascesa verso Limone Piemonte per provare a lanciare un primo segnale ai potenziali rivali in classifica.
PERCORSO SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
La seconda frazione si sviluppa su un tracciato quasi totalmente pianeggiante. I corridori affrontano lo sprint intermedio di Busca al chilometro 68,4. Nel finale la strada inizia a salire e prepara la carovana all’arrivo in quota di Limone Piemonte, seconda categoria di 9,8 chilometri al 5,1% di pendenza media.
ALTIMETRIA SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA
PROGRAMMA SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Domenica 24 Agosto
Seconda Tappa Alba-Limone Piemonte (159,6 km)
Orario di partenza: 13:53
Orario di arrivo: 17.30 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:25 alle 18:00, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport