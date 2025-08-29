Vuelta a España 2025, Juan Ayuso: “Vincere qui mi rende particolarmente felice, è la mia corsa preferita”

È Juan Ayuso il vincitore della settima tappa della Vuelta a España 2025. Lo spagnolo ha animato la corsa già dai primi chilometri, prendendo parte alla fuga di giornata e staccando gli avversari sull’ultima salita, conquistando la settima vittoria stagionale sull’arrivo di Cerler. Huesca La Magia. Grande riscatto del corridore della UAE Emirates dopo la negativa giornata di ieri.

Seconda piazza per Marco Frigo (Israel Premier Tech) che chiude la tappa a 1’15” dal vincitore. Terza posizione per l’iberico Raul Garcia Pierna (Arkea B&B Hotels) che paga 1’21” dalla prima posizione. Nel gruppo dei big è stato João Almeida il primo ad accelera ma il portoghese è stato prontamente raggiunto da Ciccone e Vingegaard.

Come ieri, nel finale, il gruppo dei migliori si è ricompattato, arrivando al traguardo insieme senza particolari distacchi con Torstein Træen sempre in maglia rossa. Da segnalare, purtroppo, anche le difficoltà di Antonio Tiberi che esce dai primi 10 posti della generale. È stata dunque la tappa del riscatto per Juan Ayuso che, ai microfoni ufficiali della Vuelta, ha dichiarato: “Momento magico per noi, veniamo da tre vittorie consecutive, oggi è toccato a me dopo la vittoria di Vine. Questa prima vittoria alla Vuelta mi rende davvero felice, è la mia corsa preferita”.

“Sapevo che la Visma si sarebbe disinteressata della mia fuga. Ho dovuto soffrire, soprattutto nella prima ora dove ho fatto tutto da solo. Sapevo però che era determinante per andare poi in fuga. Ho sfruttato poi l’ottimo lavoro di Jay Vine per andare a vincere”, ha poi concluso il valenciano.