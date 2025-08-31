Vuelta a España 2025, Jonas Vingegaard: “Non puntavo alla maglia rossa. Unico obiettivo era staccare gli avversari”

Jonas Vingegaard fa valere la legge del più forte nella nona tappa della Vuelta a España 2025. Sull’arrivo in salita a Estación de Esquí de Valdezcaray, il danese fa il vuoto e va a vincere in solitaria, dominando lo scontro a distanza con gli altri uomini di classifica, con Tom Pidcock e Joao Almeida rispettivamente secondo e terzo a 24 secondi. Si tratta della seconda affermazione per il corridore della Visma| Lease a Bike in questa edizione della corsa spagnola, il quarantesimo successo in carriera.

Ha funzionato tutto alla perfezione per Vingegaard e la Visma, che hanno calcolato tutto in maniera precisa: “Ho deciso di giocare per la tappa quando ho mandato Jorgenson in testa a tirare. A quel punto mi sono detto che era arrivato il momento di andare a prendersi la vittoria”.

Continua il danese nell’intervista al vincitore a fine tappa: “Mi sentivo molto bene poco prima dell’ultima salita. Alla fine ho deciso di attaccare ed è andato tutto bene. Un gran lavoro di squadra e sono molto felice anche per questo”.

Vingegaard resta secondo in classifica generale alle spalle sempre del norvegese Torstein Traen: “Sono rimasto un po’ spiazzato a rimanere tutto solo quando mancavano ancora dieci chilometri. A quel punto ho deciso di tirare dritto e arrivare al traguardo. Non puntavo alla maglia rossa e l’importante era solo guadagnare sui miei avversari”.