Vuelta a España 2025, João Almeida: “Non mi aspettavo l’attacco di Vingegaard, mi è mancato il supporto della squadra”

Si conclude con un vero e proprio assolo di Jonas Vingegaard la nona tappa della Vuelta a España 2025. Il danese ha aumentato il ritmo già nei primi chilometri della salita finale ed ha concluso la sua scalata in solitaria, ottenendo la 40esima vittoria in carriera e la seconda in questa Vuelta. Grande prova di forza del danese che apre un varco importante sui diretti rivali.

Seconda posizione per Tom Pidcock che chiude la frazione a soli 24 secondi dal vincitore. Dietro di lui, con lo stesso tempo, un ottimo João Almeida che termina in terza posizione. Più indietro, ad 1’46” il gruppo della maglia rossa Torstein Træen che continua a conservare la sua leadership. Perde terreno nella generale Giulio Ciccone che forse ha pagato l’iniziale inseguimento a Vingeggard.

L’abruzzese si trova ora a 2’42” dal corridore della Bahrain Victorious mentre il danese è distante solo 37 secondi dalla maglia roja. Terzo il portoghese João Almeida, a 1’15” dalla prima posizione. Il corridore della UAE Team Emirates XRG, ai microfoni di Eurosport, si è così espresso sulla tappa odierna: “La Visma ha giocato sul fattore sorpresa, non ci aspettavamo questo attacco. Ero in una buona posizione ma alla fine non sono riuscito a colmare il gap”.

“Potevo vedere i limiti di Gall e Pidcock quindi non mi hanno potuto aiutare troppo. Mi è mancato un po’ il sostegno dei miei compagni di squadra oggi, nessuno era con me alla fine. Se non fossi stato sorpreso forse sarei potuto rimanere alla ruota di Jonas, non lo potremo mai sapere”, ha poi concluso il lusitano.