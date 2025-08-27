Vuelta a España 2025, João Almeida: “Grande sforzo di squadra, sarebbe bello indossare la maglia rossa”

È la UAE Team Emirates XRG la vincitrice della cronometro a squadre della quinta tappa della Vuelta a España 2025. La squadra emiratina ha concluso i 24.1 chilometri di Figueres con il crono di 25’26”, con una prestazione brillante e convincente. In grande spolvero Juan Ayuso e João Almeida che trascinano alla vittoria il loro team e si riavvicinano alla testa della classifica generale.

Seconda posizione per il Team Visma Lease a Bike che, nel finale, ha accelerato notevolmente, chiudendo la prova contro il tempo in 25’34”. Grazie allo sforzo della sua squadra, Jonas Vingegaard si riprende così la maglia rossa, con 8 secondi di vantaggio dal trio UAE di Juan Ayuso, João Almeida e Marc Soler. Quinto nella generale Giulio Ciccone con la sua Lidl-Trek che ha chiuso terza a 9 secondi dal primo posto.

Rimane quindi molto corta la classifica generale, con gli uomini della formazione emiratina che si avvicinano pericolosamente a Vingegaard prima delle vere tappe di montagna. Ai microfoni ufficiali della Vuelta, João Almeida si è così espresso sulla cronometro: “Sapevamo di essere tra i favoriti, abbiamo fatto un lavoro perfetto ed abbiamo meritato la vittoria”.

“Per l’atmosfera della squadra è un grande successo, ci dà grande fiducia. I distacchi sono ancora minimi, non vuol dire molto ma abbiamo eseguito il piano in maniera perfetta. Grande sforzo del team, complimenti a tutti. Nel finale erano tutti stanchi, ci siamo dovuti guardare per chiudere tutti e quattro nello stesso momento. Non ho mai indossato la maglia rossa, sarebbe una bella cosa, siamo sempre più vicini all’obiettivo”, ha poi concluso il portoghese.