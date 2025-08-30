Vuelta a España 2025: Jasper Philipsen vince in volata a Zaragoza, super secondo posto per Elia Viviani

Rarissima opportunità per i velocisti alla Vuelta a España 2025. A Zaragoza, sede di arrivo dell’ottava tappa, a sprintare davanti a tutti è il grande favorito, Jasper Philipsen: il belga della Alpecin-Deceuninck trova la doppietta in questa corsa iberica imponendosi sulla linea del traguardo. Resta leader della classifica generale Torstein Træen (Bahrain – Victorious).

Tre corridori sono andati all’attacco pronti, via: Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis) e Josè Luis Fura (Burgos Burpellet BH). Il gruppo però ha tenuto sotto controllo la situazione, non lasciando troppo spazio ai fuggitivi.

A 17 chilometri dal traguardo il plotone si è compattato ed ha proceduto rapidamente verso lo sprint. A prendere in mano l’iniziativa sul finale una super Lotto in favore di Elia Viviani che ha provato a lanciare la sua volata a 200 metri dall’arrivo.

L’azzurro stava per sognare in grande, ma lungo le transenne è spuntato a velocità super Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) che è riuscito ad imporsi sul colpo di reni. Secondo posto per l’azzurro, poi Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) e Arne Marit (Intermarché – Wanty).