Vuelta a España 2025, Jasper Philipsen: “Ogni vittoria in un grande giro è speciale”

Jasper Philipsen concede il bis alla Vuelta a España 2025 e trionfa nell’ottava tappa. Sul traguardo di Zaragoza il belga ha battuto allo sprint un ritrovato Elia Viviani, che ha sognato di tornare al successo. Proprio la Lotto aveva creato il treno per il velocista azzurro, ma Philipsen è riuscito a sfruttare un pertugio lungo le transenne ed è riuscito ad imporsi.

Decisamente soddisfatto Philipsen nella consueta intervista del vincitore: “Era quello che volevamo. Non posso di certo lamentarmi”

Sulla volata odierna: “Ad un certo punto ho perso la ruota del mio compagno di squadra. Edward stava facendo tutto bene ed è solo colpa mia se mi sono ritrovato da solo. Poi ho trovato la strada giusta per tornare su. Sono contento, perchè così la squadra così non ha lavorato per nulla”

Si tratta del secondo successo in questa Vuelta per il belga: “Ogni vittoria nei grandi giri è speciale ed importante. La Vuelta sarà anche dura ma già con due vittorie siamo messi bene”