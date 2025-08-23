Vuelta a España 2025, Jasper Philipsen: “Dopo la caduta al Tour bisognava trovare nuovi obiettivi”

Tutto troppo facile. Jasper Philipsen domina da favorito la prima tappa della Vuelta a España 2025, completamente in terra italiana. Il belga dell’Alpecin-Deceuninck sfrutta l’eccellente lavoro della squadra e lo finalizza alla perfezione, portandosi a casa la seconda maglia di leader quest’anno (aveva già vestito la Gialla al Tour).

Le parole del belga dopo il traguardo: “Vincere è sempre una bella sensazione, e lo è ancora di più quando c’è una ricompensa come la maglia rossa, quindi è un bel regalo”.

E prosegue: “Devo davvero ringraziare di nuovo i miei compagni di squadra, proprio come al Tour. Siamo riusciti a organizzare il nostro treno come volevamo. La squadra è stata molto forte con Jonas [Rickaert] ed Edward [Planckaert]. Nell’ultimo chilometro hanno eseguito il piano alla perfezione. A me è bastato iniziare lo sprint a 175 metri e sono davvero felice che abbia funzionato per noi”.

Occasione di riscatto: “Dopo la mia caduta al Tour, ero davvero deluso di dover uscire dalla corsa. Avevamo lavorato duramente per questo, era un obiettivo importante. Dopo una battuta d’arresto, bisogna trovare nuovi obiettivi. Questo è stato uno bello e sapevo che avevamo una possibilità. Non ci sono molte opportunità per uno sprinter come me alla Vuelta. Sarà dura. Quest’anno ho avuto un po’ di sfortuna, ma anche alcune vittorie molto belle, come al Tour e questa qui”.