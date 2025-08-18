Vuelta a España 2025, Jai Hindley guida la Red Bull- BORA- hansgrohe: Pellizzari, Aleotti e Sobrero rispondono presente

Il conto alla rovescia sta per terminare. Sabato 23 agosto da Torino (Venaria Reale) prenderà il via l’edizione 2025 della Vuelta a España, ultimo Grande Giro della stagione. La corsa a tappe spagnola si svilupperà nel consueto programma di 21 tappe, affrontando in totale 3.151 chilometri e terminando il 14 settembre a Madrid.

Prime tre frazioni in territorio italiano che gli uomini di classifica non dovranno sottovalutare in modo da non incamerare uno sgradito ritardo. Saranno tre settimane in cui gambe e cervello saranno assai sollecitati per la durezza del percorso. A questo proposito, sarà interessante cosa farà una delle squadre più attese di questa Vuelta.

Si parla della Red Bull – BORA – hansgrohe. La formazione tedesca ha comunicato i nomi degli otto corridori che prederanno parte alla Vuelta. Fari puntati su Jai Hindley, dal momento che lo sloveno Primož Roglič non ci sarà. Ci proverà l’australiano che, dopo essere stato costretto al ritiro nell’ultimo Giro d’Italia, va in cerca di rivincite per dare dimostrazione delle sue qualità.

Interessante sarà capire cosa saprà fare anche Giulio Pellizzari. Il classe 2003 nativo di San Severino Marche viene da un’ottima prestazione proprio al Giro, concludendo al sesto posto nella graduatoria della Corsa Rosa. Il 21enne nostrano è chiamato a una conferma importante, anche per stabile le sue ambizioni. Pattuglia tricolore che vedrà al via anche Giovanni Aleotti e Matteo Sobrero. La compagine sarà completata dal neozelandese Finn Fisher-Black, cacciatore di tappe, dall’olandese Tim van Dijke e dai tedeschi Nico Denz e Jonas Koch.