Vuelta a España 2025, Giulio Ciccone: “Rapporto troppo duro e l’ho pagato negli ultimi 50 metri”

Era il secondo favorito oggi ed ha rispettato il pronostico. Beffato per pochissimi centimetri sulla linea d’arrivo di Limone Piemonte nella seconda tappa della Vuelta a España 2025 Giulio Ciccone. Ad imporsi, indossando la Maglia Rossa, è Jonas Vingegaard.

Duello spettacolare negli ultimi 200 metri tra l’azzurro della Lidl-Trek ed il danese. Il commento dell’abruzzese ai microfoni di Eurosport: “Sono rimasto chiuso da Ayuso e ho perso l’attimo, poi però quando sono partito il rapporto era troppo duro e l’ho pagato nei fatali ultimi 50 m”.

Prosegue, dando speranza per i prossimi giorni: “La gamba è veramente buona ed è un peccato non aver preso questa Maglia Rossa, ma ci riproveremo”.

Sulla caduta di Vingegaard a 25 dall’arrivo e sul pubblico: “Quando Jonas è caduto non abbiamo minimamente pensato di attaccarlo, non credo sarebbe stato sportivo. Per quanto riguarda l’affetto del pubblico a bordo strada mi riempie d’orgoglio, non me l’aspettavo“.