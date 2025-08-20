Vuelta a España 2025, Giulio Ciccone a caccia dell’unica maglia di miglior scalatore mancante? Solo un corridore l’ha vinta nei tre Grandi Giri

Si avvicina sempre di più l’inizio della Vuelta a España 2025, che per la sua ottantesima edizione partirà dall’Italia e precisamente da Torino con un avvio davvero iconico alla Reggia di Venaria. Grande attesa dunque non solo per l’avvio dal nostra paese, ma anche per i molti corridori italiani presenti, alcuni dei quali si presentano al via con obiettivi decisamente importanti. Tra questi c’è sicuramente Giulio Ciccone, probabilmente diviso tra il puntare alla classifica generale e la maglia di miglior scalatore, traguardo che lo porterebbe nella storia del ciclismo mondiale.

L’abruzzese, infatti, ha già vinto la classifica degli scalatori prima al Giro d’Italia nel 2019 e poi anche al Tour de France nel 2023. Gli manca davvero solo la Vuelta e qualche settimana fa anche la stessa Lidl-Trek ha fatto capire che questo potrebbe essere il reale obiettivo dello scalatore azzurro. Ciccone diventerebbe così il secondo corridore nella storia a vincere tutte tre le maglie, riuscendo in un’impresa che in passato solamente lo spagnolo Luis Herrera ha compiuto.

Ciccone arriva alla Vuelta in grandissima condizione, avendo vinto la Classica di San Sebastian e dopo un’ottima Vuelta a Burgos, in cui ha saputo trionfare nella quinta ed ultima tappa. Sicuramente la maglia di scalatore resta un traguardo molto ambito, ma c’è anche la possibilità di lottare finalmente per la classifica generale, visto che sarà anche il capitano designato della Lidl-Trek.

Finora in carriera il 30enne di Chieti non è mai riuscito del tutto a puntare alla generale in una corsa a tappe di tre settimane. Anche la sfortuna lo ha perseguitato, proprio come nell’ultimo Giro d’Italia, quando una caduta lo ha costretto al ritiro. La condizione era davvero ottima per Ciccone, che avrebbe anche potuto lottare per il podio. La speranza è quella che finalmente Giulio possa togliersi una grande soddisfazione sulle strade spagnole, provando a valutare lui stesso l’obiettivo, classifica generale o maglia di miglior scalatore.