Vuelta a España 2025, Elia Viviani: “Potevo ambire al secondo posto”

Prima tappa della Vuelta a España 2025 in Piemonte, con partenza da Torino ed arrivo a Novara. La prima Maglia Roja si è assegnata allo sprint ed ha visto primeggiare il grande favorito, Jasper Philipsen. Dominio assoluto per il belga dell’Alpecin-Deceuninck.

L’Italia però può essere felice per una bellissima performance da parte di Elia Viviani: il veterano della Lotto ha conquistato un buonissimo quarto posto che a trentasei anni può sicuramente soddisfarlo.

Le sue parole al traguardo: “La squadra della Alpecin-Deceuninck ha fatto un leadout perfetto. Da un lato è un po’ deludente perché secondo me avrei potuto giocarmi il secondo posto. Dall’altro però sappiamo tutti quanto sia forte Jasper Philipsen”.

E ancora: “Dal punto di vista della squadra, è stato un buon inizio. Siamo stati davvero concentrati nel finale e tutta la squadra era motivata a fare bene. Il mio quarto posto forse non ripaga pienamente il duro lavoro fatto, ma è promettente per le prossime tappe. Abbiamo dimostrato di esserci e di voler giocare la partita”.