Vuelta a España 2025, Egan Bernal: “Non pensavo di lottare per la vittoria”

Il sogno è la tripla Corona, dopo i trionfi a Giro d’Italia e Tour de France. Dopo il bruttissimo incidente, che ha messo a repentaglio oltre che la carriera, anche la vita di tutti i giorni, tutto ciò che arriverà per Egan Bernal sarà di guadagnato.

Il colombiano nella seconda tappa della Vuelta a España 2025 con arrivo a Limone Piemonte ha conquistato una più che positiva quarta piazza, nella giornata di Jonas Vingegaard.

Le parole del capitano della Ineos Grenadiers: “In realtà non avevo pensato di lottare per la vittoria. Ho iniziato la tappa con una mentalità diversa. Eppure mi sono ritrovato in testa e ho deciso di tentare la fortuna. Fa bene al mio morale trovarmi lì davanti”.

Sulla tappa: “C’era un po’ di tensione nel gruppo, come di consueto nella prima settimana di un Grande Giro. Per fortuna mi sono sentito molto protetto per tutta la giornata grazie a compagni di squadra come Ben, Pippo, Kwiato… Sono riuscito a cavarmela bene nella tappa grazie a loro”.