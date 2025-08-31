Ciclismo
Vuelta a España 2025, domani il primo giorno di riposo. Quando ricomincia la corsa e il programma della prossima tappa
Siamo già ampiamente oltre il primo terzo di gara e adesso, quasi fisiologico, arriva il momento del primo stop. La Vuelta a España 2025, archiviato l’esito dell’odierna nona frazione (la Alfaro-Estación de Esquí de Valdezcaray di 195,5 chilometri) si prepara ad osservare il primo giorno di riposo calendarizzato dagli organizzatori.
I corridori torneranno in gara martedì 2 settembre per affrontare la decima tappa, la Parque de la Naturaleza Sendaviva -El Ferial Larra Belagua di 175,3 chilometri, frazione che nel rispetto del fil rouge di quest’ottantesima edizione si concluderà, nuovamente, con l’arrivo in salita.
PERCORSO DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Un tracciato caratterizzato da diverse ondulazioni propone due GPM nella parte finale. Il gruppo affronta l’Alto de las Coronas, terza categoria di 8,3 chilometri al 4,4%, quando mancano 47,6 chilometri alla conclusione. La corsa si chiude con l’arrivo a Larra-Belagua, prima categoria di 9,4 chilometri al 6,3%.
ALTIMETRIA DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA
PROGRAMMA DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Martedì 2 Settembre
Decima Tappa Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua(175,3 chilometri)
Orario di partenza: 13:08
Orario di arrivo: 17.30 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14:45 alle 18:00, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport