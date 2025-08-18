Vuelta a España 2025, chi parteciperà? Vingegaard favorito, italiani con ambizioni di classifica

Si avvicina sempre di più l’inizio della Vuelta a España 2025 e quest’anno la corsa spagnola avrà un avvio decisamente speciale per l’Italia, visto che la partenza sarà da Torino e precisamente dalla Reggia di Venaria. Cresce dunque l’attesa per questo inizio sul territorio italiano, anche perchè in questa edizione ci sono tanti nostri portacolori che ambiscono ad una posizione importante nella classifica generale.

Il grande favorito, però, è senza alcun dubbio Jonas Vingegaard. Il danese non è riuscito a contrastare Tadej Pogacar al Tour de France e proverà a rifarsi sulle strade spagnole, complice anche l’assenza del campione sloveno. Il capitano della Visma| Lease a Bike va a caccia della prima Vuelta della carriera e sarà supportato da uno squadrone, avendo due gregari come Matteo Jorgenson e proprio quel Sepp Kuss, che riuscì a vincere davanti al danese nel 2023.

Non ci sarà Pogacar, ma il duello tra Visma ed UAE resta comunque. Infatti i principali rivali di Vingegaard dovrebbero arrivare proprio dalla squadra degli Emirati. I due capitani dovrebbero essere Joao Almeida e Juan Ayuso, anche se entrambi arrivano con qualche incognita. Il portoghese si è dovuto ritirare al Tour dopo una brutta caduta, mentre lo spagnolo ha fallito l’obiettivo del Giro, andando in grande difficoltà e dovendosi ritirare anche lui.

Uscendo dalla solita sfida tra le due squadre più importanti, sono tanti i nomi di corridori che vogliono essere protagonisti. Dopo un Giro chiuso sul podio, Richard Carapaz (EF Education- EasyPost) proverà a far saltare il banco anche sulle strade spagnole. Attenzione poi allo spagnolo Mikel Landa (Soudal Quick-Step), sfortunatissimo al Giro, ma che sulle numerosissime salite della Vuelta è capace di esaltarsi. Fari puntati anche sulla coppia della Jayco AlUla, l’irlandese Eddie Dunbar e l’australiano Ben O’Connor, ma anche sull’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) e sull’australiano Jay Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Si parlava all’inizio di grande attesa per i corridori azzurri ed è proprio così. Antonio Tiberi sarà il capitano della Bahrain-Victorious ed il laziale punta sicuramente a salire sul podio a Madrid. Attenzione poi anche a Giulio Pellizzari, che sarà il co-capitano della Red Bull insieme ad Hindley e che vuole confermarsi dopo il brillante Giro d’Italia. C’è poi un Giulio Ciccone (Lidl-Trek) in grandissima forma, ma l’abruzzese potrebbe decidere di puntare più alla maglia di miglior scalatore che ad un piazzamento importante in classifica generale. Non c’è alcun dubbio, però, che i ciclisti italiani vogliono far bene alla Vuelta ed essere finalmente protagonisti.