Volley, Stella Nervini: “Le mie compagne sono le più forti del mondo. Cuba è un’incognita”

Giornata di vigilia per l’Italia, che domenica 24 agosto (ore 12.00) affronterà Cuba nella seconda partita dei Mondiali 2025 di volley femminile. Dopo aver regolato la Slovacchia con un comodo 3-0, la nostra Nazionale tornerà in campo a Phuket (Thailandia) e partirà con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata compagine caraibica, reduce dalla sconfitta con il massimo scarto rimediata contro il Belgio. Le azzurre inseguono il 31mo successo consecutivo, utile anche per garantirsi il passaggio del turno.

Stella Nervini ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Cerchiamo di pensare partita per partita e diciamo che la prima è servita per rompere il ghiaccio, soprattutto per me che ero alla prima assoluta. Credo che con la Slovacchia siamo riuscite a fare una prestazione solida e che sia andato tutto come doveva andare anche se, chiaramente, ci sono sempre cose da limare e migliorare. Oggi pensiamo a Cuba e ci prepariamo nel migliore dei modi per la seconda sfida qui a Phuket”.

La schiacciatrice ha poi proseguito: “Tornando a ieri, devo dire che il momento dell’inno è stato bello intenso ed emozionante, è un momento in cui ci si lascia andare un po’ di più all’emotività. Poi però grazie alle mie compagne di squadra, che reputo le giocatrici più forti al mondo, mi sono calata nel match in maniera piuttosto veloce. Sono fortunata a giocare in una squadra come questa perché consente anche a chi come me è alle prime esperienze di restare serena e tranquilla”.

L’azzurra si è proiettato verso la sfida di domani con Cuba: “Ieri difesa e contrattacco hanno funzionato, così come la ricezione per consentire ai nostri centrali di entrare nel match. Dal punto di vista mentale abbiamo mantenuto la calma nel primo set in cui la Slovacchia ha difeso alla grande e giocato alla morte come capita spesso contro di noi. Siamo rimaste lucide evitando di innervosirci un approccio da usare anche contro Cuba. È un po’ un’incognita, squadra fisica e che sicuramente saprà metterci in difficoltà. Dovremo essere concentrate e seguire il nostro staff per portare a casa anche questo match”.