Volley, Michieletto e Giannelli nel Dream Team della Nations League! Miglior schiacciatore e palleggiatori

L’Italia ha perso la finale della Nations League 2025 di volley maschile, venendo schiacciata dalla Polonia con un perentorio 3-0 sul campo di Ningbo (Cina). Gli azzurri non sono riusciti a contrastare l’onda d’urto dei Campioni d’Europa e si sono dovuti accontentare della piazza d’onore nel prestigioso torneo internazionale itinerante che funge da antipasto ai Mondiali, ormai lontani poco più di un mese (12-28 settembre nelle Filippine).

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si erano presentati in terra asiatica con dieci vittorie su dodici partite disputate nella fase preliminari, regolando poi Cuba e Slovenia per 3-1 nei primi due turni a eliminazione diretta, ma nella sfida decisiva non sono mai riusciti a contrastare la corazzata di coach Nikola Grbic. La nostra Nazionale dovrà fare un punto della situazione e analizzare gli errori in vista della rassegna iridata, dove sarà chiamata a difendere il titolo conquistato tre anni fa sconfiggendo proprio la Polonia nell’atto conclusivo.

Intanto ci sono alcune soddisfazioni personali, perché Alessandro Michieletto e Simone Giannelli hanno ricevuto i premi individuali e sono stati inseriti nel Dream Team della Nations League, rispettivamente come miglior schiacciatore (accanto al polacco Wilfredo Leon, mattatore assoluto della finale) e come miglior palleggiatore. I premi stanno venendo annunciati alla spicciolata attraverso i profili social di Voolleyball World: nel corso della giornata verranno comunicati anche il miglior libero, il secondo miglior centrale (l’altro è lo sloveno Jan Kozamernik), il miglior opposto e il riconoscimento come MVP (miglior giocatore del torneo).