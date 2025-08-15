Volley, mercato 2025-2026: come sono cambiati i club di Superlega? Acquisti e cessioni: Faure per Trento, Christenson per fare grande Verona

La Superlega maschile si prepara all’81ª edizione con un’estate di scambi, colpi di mercato e cambi in panchina che promettono di ridisegnare gli equilibri. L’Itas Trentino, campione in carica, ha aperto il valzer con un restyling mirato che mantiene intatta l’ossatura tricolore ma introduce novità importanti. Perugia e Civitanova, rivali storiche, hanno puntato a rinforzare la profondità del roster, mentre Verona e Piacenza hanno cambiato volto con innesti di qualità internazionale. Nelle zone calde della classifica, i club in lotta per la salvezza cercano la miscela giusta tra giovani emergenti e stranieri di rendimento. È un mercato fatto di ritorni illustri, scommesse tecniche e scelte di continuità: la stagione che sta per iniziare promette spettacolo e incertezza.

Itas Trentino

La squadra campione d’Italia riparte da una base consolidata, con otto conferme di alto livello, tra cui Michieletto, Lavia e Sbertoli. La novità più rilevante è l’arrivo di Marcelo Méndez in panchina, chiamato a raccogliere l’eredità di Fabio Soli. Sul fronte giocatori, spicca l’acquisto dell’opposto francese Théo Faure per sostituire Rychlicki, oltre agli ingressi di Torwie e Ramón per aumentare le opzioni a muro e in banda. Confermata la leadership di capitan Michieletto e la qualità di Flavio al centro, Trento ha scelto di puntare su un gruppo che unisce talento, esperienza e margini di crescita. Le partenze di Kozamernik e Rychlicki pesano, ma il mercato è stato studiato per mantenere intatta la competitività e restare favorita in tutte le competizioni.

Confermati: Bela Bartha (C, fino al 2026), Flavio (C, fino al 2026), Gabi Garcia Fernandez (O, fino al 2026), Gabriele Laurenzano (L, fino al 2028), Daniele Lavia (S, fino al 2026), Alessandro Michieletto (S, fino al 2027), Nicola Pesaresi (L, fino al 2026), Riccardo Sbertoli (P, fino al 2027)

Arrivi ufficiali: Théo Faure (O, Cisterna), Jordi Ramón (S, Cisterna, fino al 2026), Leonardo Sandu (C, giovanili, fino al 2026), Simon Torwie (C, SVG Luneburg)

Partenze ufficiali: Jan Kozamernik (C, Tokyo Great Bears), Giulio Magalini (S, Grottazzolina), Marco Pellacani (C, Grottazzolina), Kamil Rychlicki (O, ZAKSA), Fabio Soli (A, Verona)

Allenatore: Marcelo Méndez (nuovo)

Sir Susa Vim Perugia

Perugia sceglie la via della continuità, confermando il blocco titolare con Giannelli in regia, Semeniuk e Plontytskyi in banda, Russo e Loser al centro. L’unico cambio rilevante è in panchina… senza cambiare panchina: Lorenzetti resta, ma avrà nuovi innesti per allungare le rotazioni. Džavoronok rinforza la batteria di schiacciatori, mentre Gaggini e Crosato portano freschezza in seconda linea e al centro. La cessione di Herrera lascia ancora più spazio all’opposto Ben Tara, reduce da una stagione di altissimo livello. Roster già collaudato, obiettivo dichiarato: lo scudetto sfuggito nel 2024/25 e la Champions League, con un organico profondo e completo.

Confermati: Wassim Ben Tara (O, fino al 2027), Massimo Colaci (L, fino al 2026), Simone Giannelli (P, fino al 2027), Yuki Ishikawa (S, fino al 2026), Augustin Loser (C, fino al 2026), Oleh Plontytskyi (S, fino al 2026), Roberto Russo (C, fino al 2026), Kamil Semeniuk (S, fino al 2027), Sebastián Solé (C, fino al 2026)

Arrivi ufficiali: Bryan Argilagos (P, Treviso), Federico Crosato (C, Padova), Gabrijel Cvanciger (O, Grottazzolina), Donovan Džavoronok (S, Verona), Marco Gaggini (L, Monza)

Partenze ufficiali: Nicola Cianciotta (S, Taranto), Jesus Herrera Jaime (O, Spor Toto), Alessandro Piccinelli (L, Siena), Lukasz Usowicz (C, Jastrzebski Wegiel), Francesco Zoppellari (P, Padova)

Allenatore: Angelo Lorenzetti (confermato, fino al 2027)

Cucine Lube Civitanova

La Lube, finalista scudetto, conferma gran parte del sestetto titolare e integra il roster con innesti mirati. Il colpo a effetto è l’opposto argentino Pablo Kukartsev, chiamato a sostituire Lagumdzija. Wout D’Heer rinforza il centro dopo l’addio di Chinenyeze, mentre Duflos-Rossi è un investimento sul futuro per le bande. Medei potrà contare su un gruppo esperto, con Balaso a guidare la difesa e Nikolov a fare da punto di riferimento in attacco. La rosa è corta in alcuni ruoli, ma la qualità media resta altissima: l’obiettivo è riprovare la scalata allo scudetto e dire la propria in Europa.

Confermati: Fabio Balaso (L, fino al 2027), Francesco Bisotto (L, fino al 2026), Mattia Boninfante (P, fino al 2027), Mattia Bottolo (S, fino al 2027), Poriya Khanzadeh (S, fino al 2026), Eric Loeppky (S, fino al 2026), Alex Nikolov (S, fino al 2028), Santiago Orduna (P, fino al 2026), Marko Podrascanin (C, fino al 2026), Davi Tenorio (C, fino al 2027)

Arrivi ufficiali: Wout D’Heer (C, Taranto, fino al 2027), Noa Duflos-Rossi (S, Spacer’s Toulouse Volley, fino al 2028), Pablo Kukartsev (O, Lille Métropole)

Partenze ufficiali: Barthelemy Chinenyeze (C, Fenerbahce), Adis Lagumdzija (O, Fenerbahce), Petar Dirlic (O, Bursa)

Allenatore: Giampaolo Medei (confermato, fino al 2026)

Rana Verona

Verona cambia pelle con sei innesti di rilievo e una panchina nuova: Fabio Soli prende le redini dopo l’esperienza a Trento. In regia arriva il campione olimpico Christenson, mentre l’opposto Darlan Souza rappresenta un colpo di prospettiva. Keita e Mozic restano i punti fermi in banda, affiancati dal giovane Sani. Uros Planinsic rinforza la cabina di regia, mentre Gironi e Glatz completano le opzioni offensive. Le uscite di Džavoronok e Spirito modificano l’assetto, ma la rosa sembra più fisica e versatile. Obiettivo: consolidarsi come outsider di lusso, in grado di sorprendere le big.

Confermati: Pietro Bonisoli (L, fino al 2027), Lorenzo Cortesia (C, fino al 2027), Francesco D’Amico (L, fino al 2026), Noumory Keita (S/O, fino al 2027), Rok Mozic (S, fino al 2027), Francesco Sani (S, fino al 2028), Marco Vitelli (C, fino al 2026)

Arrivi ufficiali: Micah Christenson (P, Zenit Kazan), Fabrizio Gironi (O, Taranto), Lukas Glatz (S, TSV Raiffeisen Hartberg), Uros Planinsic (P, Nova Technology Lycurgus B.V.), Darlan Souza (O, Sesi Bauru), Marco Valbusa (C, dalle giovanili)

Partenze ufficiali: Konstantin Abaev (P, Zenit Kazan), Martin Chevalier (S, Reggio Emilia), Donovan Džavoronok (S, Perugia), Jordan Ewert (S, Altekma SK), Mads Jensen (O), Luca Spirito (L, Panathinaikos), Andrea Zanotti (C, Taranto)

Allenatore: Fabio Soli (nuovo)

Gas Sales Bluenergy Piacenza

Piacenza si presenta rinnovata, con il tecnico Dante Boninfante al timone e un mercato imponente. Porro in regia è un colpo di prospettiva e qualità, mentre Bergmann, Gutierrez e Henri Léon rinforzano le bande e l’opposto. Simon resta leader carismatico al centro, dove arrivano anche Comparoni e Seddik. Confermato il giovane Bovolenta, chiamato a crescere accanto a fuoriclasse esperti. Le partenze di Brizard e Romanò segnano la fine di un ciclo, ma la profondità e il talento della rosa promettono una squadra competitiva su più fronti, con ambizioni dichiarate di scudetto.

Confermati: Robbert Andringa (S, fino al 2026), Alessandro Bovolenta (O, fino al 2027), Gianluca Galassi (C, fino al 2027), Luca Loreti (L, fino al 2028), Ramazan Efe Mandiraci (S, fino al 2028), Robertlandy Simon (C, fino al 2026)

Arrivi ufficiali: Lukas Bergmann (S, Sesi Bauru, fino al 2028), Dante Boninfante (A, Taranto, fino al 2027), Francesco Comparoni (C, Grottazzolina, fino al 2028), Josè Miguel Gutierrez (S, Modena, fino al 2027), Henri Léon (O, Saint-Nazaire, fino al 2027), Domenico Pace (L, Cisterna, fino al 2027), Paolo Porro (P, Milano, fino al 2028), Joris Seddik (C, Montpellier Volley, fino al 2028), Dragan Travica (P, Olympiacos, fino al 2027)

Partenze ufficiali: Antoine Brizard (P, Osaka Bluteon), Moussé Gueye (C, Barkom-Każany Lwów), Uros Kovacevic (S), Stephen Maar (S, Turchia), Fabio Ricci (C), Yuri Romanò (O, Fakel Novy Urengoy), Nicola Salsi (P, Cisterna), Leonardo Scanferla (L, Monza), Ljubomir Travica (A)

Allenatore: Dante Boninfante (nuovo)

Allianz Milano

Milano conferma lo zoccolo duro, a partire dal libero Catania e dall’opposto Reggers, e si rinforza in tutti i reparti. Kreling e Barbanti portano regia solida, Di Martino e Benacchio danno centimetri al centro. In banda spiccano Recine, reduce dall’esperienza in Giappone, e giovani di prospettiva come Ichino e Argano. Le partenze di Kaziyski, Louati e Porro segnano un cambio di ciclo. Piazza, confermato fino al 2028, avrà una squadra più giovane e profonda, con l’obiettivo di restare stabilmente nella zona playoff e magari ambire alla Final Four di Coppa Italia.

Confermati: Damiano Catania (L, fino al 2026), Tatsunori Otsuka (S, fino al 2026), Ferre Reggers (O, fino al 2027), Matteo Staforini (L, fino al 2026)

Arrivi ufficiali: Federico Argano (S, Diavoli Rosa), Leonardo Barbanti (P, Modena), Alessandro Benacchio (C, Treviso), Gabriele Di Martino (C, Monza), Fernando Kreling (P, Monza), Tommaso Ichino (S, Macerata), Veikka Lindqvist (O, Montpellier), Francesco Recine (S, Toray Arrows Shizuoka), Seppe Rotty (S, Knack Roeselare)

Partenze ufficiali: Tommaso Barotto (O, Cisterna), Davide Gardini (S, Padova), Matey Kaziyski (S), Jacopo Larizza (C, Monza), Yacine Louati (S, Asseco Resovia), Matteo Piano (C, ritiro), Paolo Porro (P, Piacenza), Nicola Zonta (P, Porto Viro)

Allenatore: Roberto Piazza (confermato, fino al 2028)

Valsa Group Modena

Modena sceglie la continuità in attacco, confermando Ikhbayri e Davyskiba, ma rivoluziona la regia con Giraudo e Tizi-Oualou. In banda spicca il ritorno di Luca Porro, giovane azzurro di prospettiva, mentre Arthur Bento porta tecnica dal Brasile. L’uscita di De Cecco segna un passaggio generazionale importante. Il reparto centrali si riduce con l’addio di Stankovic, mentre Perry rinforza la seconda linea. Giuliani avrà una squadra equilibrata, con elementi di esperienza e giovani interessanti, ma il cammino dipenderà dalla capacità dei nuovi registi di innescare al meglio le bocche da fuoco.

Confermati: Simone Anzani (C), Paul Buchegger (O), Vlad Davyskiba (S), Filippo Federici (L), Ahmed Ikhbayri (O), Jacopo Massari (S)

Arrivi ufficiali: Arthur Bento (S, Itambé/Minas), Matías Giraudo (P, Fakel Yamal), Luke Perry (L, Aluron CMC Warta Zawiercie), Luca Porro (S, Padova), Amir Tizi-Oualou (P, Lille Métropole)

Partenze ufficiali: Luciano De Cecco (P), Riccardo Gollini (L, Taranto), Josè Miguel Gutierrez (S, Piacenza), Sil Meijs (P/O, VC Greenyard Maaseik), Tommaso Rinaldi (S, Nippon Steel Sakai Blazers), Dragan Stankovic (C, Grottazzolina)

Allenatore: Alberto Giuliani (confermato)

Cisterna Volley

Cisterna riparte con tanti cambiamenti e un organico che mescola esperienza e giovani promesse. L’arrivo di Filippo Lanza in banda garantisce qualità e leadership, mentre in regia Nicola Salsi sostituisce Baranowicz. Confermati elementi importanti come Bayram e Diamantini, a cui si aggiungono innesti mirati come Plak al centro e Tommaso Barotto in posto due. Molti gli addii, tra cui quelli di Faure, Ramón e Pace. In panchina approda Daniele Morato, chiamato a gestire un gruppo con ampio margine di crescita, in un campionato che si preannuncia impegnativo nella lotta salvezza.

Confermati: Efe Bayram (S, fino al 2026), Enrico Diamantini (C, fino al 2026), Alessandro Fanizza (P, fino al 2026), Alessandro Finauri (L, fino al 2026), Daniele Mazzone (C), Yuga Tarumi (S, fino al 2026), Jacopo Tosti (C, fino al 2029)

Arrivi ufficiali: Tommaso Barotto (O, Milano), Landon Currie (L, VC Greenyard Maaseik), Tommaso Guzzo (O, Ravenna), Filippo Lanza (S, Taranto), Daniel Muniz (S, Suzano Volei), Fabian Plak (C, Padova), Nicola Salsi (P, Piacenza)

Partenze ufficiali: Michele Baranowicz (P, Cuneo), Michael Czerwinski (O, Narbonne), Guillermo Falasca (A, KS Norwid Częstochowa), Théo Faure (O, Trentino), Domenico Pace (L, Piacenza), Jordi Ramón (S, Trento), Willner Rivas (S, Narbonne)

Allenatore: Daniele Morato (nuovo)

Sonepar Padova

Padova conferma il tecnico Jacopo Cuttini e alcuni pilastri come Stefani e Orioli, puntando su un roster giovane e dinamico. Gli arrivi di Gardini e Held in banda portano freschezza e fisicità, mentre Zoppellari in regia e McRaven al centro rinforzano settori strategici. Numerose le partenze eccellenti, tra cui Crosato, Plak e Porro, che segnano un rinnovamento profondo. L’obiettivo sarà crescere costantemente durante la stagione, con la speranza di inserirsi nella corsa playoff e valorizzare al massimo i giovani talenti.

Confermati: Jacopo Cuttini (A), Benjamin Diez (L), Veljko Masulovic (O, fino al 2026), Mattia Orioli (S, fino al 2026), Alberto Polo (C), Tommaso Stefani (O), Andrea Truocchio (C)

Arrivi ufficiali: Francesco Bergamasco (S, dalle giovanili), Davide Gardini (S, Milano), Tim Held (S, Taranto), Diaeris McRaven (C, Long Beach State University), Boris Nachev (C, VC Cherno More Bask), Vuk Todorović (P, Cuprum Stilon Gorzów), Francesco Zoppellari (P, Perugia)

Partenze ufficiali: Federico Crosato (C, Perugia), Marco Falaschi (P, Grottazzolina), Fabian Plak (C, Cisterna), Luca Porro (S, Modena), Marko Sedlacek (S, Palembang Bank Sumsel Babel)

Allenatore: Jacopo Cuttini (confermato)

Yuasa Battery Grottazzolina

Grottazzolina, neopromossa in Superlega, affronta la stagione con entusiasmo e un mercato di spessore. In cabina di regia arriva Falaschi, affiancato da centrali esperti come Petkov e Stankovic. In banda l’acquisto di Giulio Magalini rappresenta un colpo importante, mentre Petković resta il riferimento offensivo. Numerosi i cambiamenti, con addii pesanti come Antonov e Comparoni. Ortenzi, confermato in panchina, dovrà amalgamare rapidamente il gruppo per centrare la salvezza e magari togliersi qualche soddisfazione contro avversarie più blasonate.

Confermati: Marco Cubito (C), Michele Fedrizzi (S, fino al 2027), Manuele Marchiani (P), Andrea Marchisio (L, fino al 2026), Massimiliano Ortenzi (A), Dušan Petković (O), Georgi Tatarov (S), Riccardo Vecchi (L)

Arrivi ufficiali: Marco Falaschi (P, Padova), Amir Golzadeh (O, ACH Volley Lubiana), Lazar Koprivica (S, OK Modrica Novoprom), Giulio Magalini (S, Trento), Marco Pellacani (C, Trento), Iliya Petkov (C, Spacer’s Toulouse Volley), Dragan Stankovic (C, Modena)

Partenze ufficiali: Oleg Antonov (S, Taranto), Denislav Bardarov (S), Francesco Comparoni (C, Piacenza), Gabrijel Cvanciger (O, Perugia), Danny Demyanenko (C, Asseco Resovia), Andrea Mattei (C), Tsimafei Zhukouski (P)

Allenatore: Massimiliano Ortenzi (confermato)

Mint Vero Volley Monza

Monza affronta una stagione di transizione, con il confermato Eccheli a guidare un gruppo rinnovato. Pádár rinforza l’opposto, mentre in cabina di regia arriva Jan Zimmermann. Leonardo Scanferla assicura qualità in seconda linea, con Hofer e Velichkov a potenziare le bande. Le partenze di Juantorena e Averill tolgono esperienza, ma il club punta a compensare con entusiasmo e atleti in crescita. Obiettivo: restare in zona playoff e crescere come squadra nel medio periodo.

Confermati: Thomas Beretta (C), Diego Frascio (O), Luka Marttila (S), Leandro Mosca (C), Erik Rohrs (S)

Arrivi ufficiali: Lorenzo Ciampi (C, dalle giovanili), Brodie Hofer (S, Taranto), Aidan Knipe (P, Chênois Genève VB), Jacopo Larizza (C, Milano), Krisztián Pádár (O, Al Rayyan S.C.), Alessandro Pisoni (L, Crema), Leonardo Scanferla (L, Piacenza), Zhasmin Velichkov (S, Beroe 2016), Jan Zimmermann (P, Taranto)

Partenze ufficiali: Taylor Averill (C, Toray Arrows Shizuoka), Gabriele Di Martino (C, Milano), Osmany Juantorena (S, rescissione), Lee Woo-Jin (S), Marco Gaggini (L, Perugia), Fernando Kreling (P, Milano), Filippo Mancini (P, Brescia), Matteo Picchio (L), Arthur Szwarc (O, AZS Olsztyn)

Allenatore: Massimo Eccheli (confermato)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Cuneo rientra in Superlega con un mercato ambizioso e il colpo ad effetto Ivan Zaytsev, che torna in Italia per guidare l’attacco. Accanto a lui arrivano Sedlacek e Gergye in banda, Copelli e Stefanović al centro, Baranowicz in regia. Confermati Cavaccini e Codarin per dare continuità. Tante le partenze, tra cui Pinali e Volpato, ma il roster appare ben assortito per centrare la permanenza nella massima serie. Battocchio avrà il compito di trasformare il potenziale in risultati concreti.

Confermati: Domenico Cavaccini (L), Lorenzo Codarin (C), Simone Oberto (L)

Arrivi ufficiali: Michele Baranowicz (P, Cisterna), Matteo Bonomi (P, Brescia), Claudio Cattaneo (S, Siena), Giulio Colasanti (C, dalle giovanili), Riccardo Copelli (C, Ravenna), Nathan Feral (O, Spacer’s Toulouse Volley CFC), Roland Gergye (S, Tours), Lorenzo Sala (O, Palmi), Marko Sedlacek (S, Palembang Bank Sumsel Babel), Aleksandar Stefanović (C, Stella Rossa), Ivan Zaytsev (S/O, Galatasaray)

Partenze ufficiali: Karli Allik (S, Pineto), Giulio Pinali (S/O, Porto Viro), Felice Sette (S, Gioia del Colle), Daniele Sottile (P), Marco Volpato (C, Aversa)

Allenatore: Matteo Battocchio (confermato)