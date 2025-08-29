Volley, l’Italia vola in semifinale ai Mondiali U21! Barotto, Mati e Zlatanov schiantano Cuba

L’Italia ha sconfitto Cuba per 3-1 (25-18; 22-25; 25-18; 25-21) e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali Under 21 di volley maschile. La nostra Nazionale prosegue il proprio cammino da imbattuta sul campo di Jiangmen (Cina): dopo i cinque successi ottenuti nella fase a gironi (tra cui quello di spessore contro la Francia) e l’affermazione con il massimo scarto contro la Corea del Sud agli ottavi di finale, gli azzurri hanno saputo regolare anche i sempre insidiosi caraibici, lasciando sul piatto il secondo set per poi dominare le frazioni successive.

I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza sono entrati in zona medaglie e sabato 30 agosto (ore 14.00) fronteggeranno in semifinale la rivelazione Cechia, che oggi ha regolato la favorita Polonia per 3-1. Dall’altro parte del tabellone, invece, si fronteggeranno l’Iran (secco 3-0 alla Cina) e gli USA (3-2 contro la Francia dopo essere stati in svantaggio per 2-1). Va ricordato che l’Italia è salita sul podio nelle ultime tre edizioni consecutive: argento nel 2019 e nel 2023, oro nel 2021.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Tommaso Barotto (20 punti, 3 muri), del centrale Pardo Mati (18 punti, 3 muri) e dello schiacciatore Manuel Zlatanov (17 punti, 2 ace), affiancato di banda dal capitano Lorenzo Magliano (10, 3 ace). Buona regia di Gabriele Mariani (2 punti), 5 marcature per l’altro centrale Gioele Taiwo, Luca Loreti il libero. A Cuba non sono bastati il bomber Martinez (24 punti) e il martello di Larrea (14).