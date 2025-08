Volley, l’Italia vola in finale agli Europei U16: schiacciata la Polonia, Guiotto e Filippi scatenati

L’Italia si è qualificata alla finale degli Europei Under 16 di volley maschile, sconfiggendo la Polonia per 3-1 (25-19; 16-25; 25-19; 25-20). Gli azzurri avevano chiuso la fase al girone al secondo posto dopo aver perso lo scontro diretto contro la Francia (sei vittorie in sette partite disputate) e sono riusciti a prevalere contro i sempre quotati biancorossi, primi nell’altro raggruppamento di questa rassegna continentale in corso di svolgimento a Yerevan (capitale dell’Armenia).

Dopo il botta e risposta nei primi due set, i ragazzi di coach Vittorio Fanizza hanno giganteggiato tra il terzo e il quarto parziale, guadagnandosi così il diritto di andare a caccia della medaglia d’oro: l’atto conclusivo andrà in scena domenica 3 agosto (ore 17.00 italiane), dall’altra parte della rete ci sarà la vincente del confronto tra Francia e Spagna.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Federico Guiotto (22 punti), in doppia cifra anche lo schiacciatore Samuele Filippi (13) affiancato di banda prima da Riccardo Bergognoni (3) e poi da Andrea Rizzo (2 punti, a partire dal terzo set). Il regista Matteo Talevi ha ben sfruttato anche i centrali Samuele Storini (8) e Michele Mangini (9), il libero Samuele Monti ha chiuso con il 50% di ricezione positiva. Alla Polonia non sono bastati i 25 punti del bomber Michal Topor.