Volley, l’Italia travolge la Corea del Sud ai Mondiali U21 e vola ai quarti: Barotto e Zlatanov mattatori

L’Italia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile: dopo aver vinto le cinque partite disputate nel girone, la nostra Nazionale ha sconfitto la Corea del Sud per 3-0 (25-12; 25-22; 25-15) nel primo turno a eliminazione diretta e si è così guadagnata la possibile di proseguire la propria avventura a Jiangmen (Cina). Gli azzurri hanno rispettato il pronostico della vigilia, prendendo il largo nelle battute iniziali del primo e del terzo set, mentre nella seconda frazione sono stati chiamati a un’intensa lotta punto a punto prima di piazzare la spallata decisiva.

I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza torneranno in campo venerdì 29 agosto per affrontare Cuba, che oggi ha regolato l’Egitto per 3-0 dopo due set decisi ai vantaggi (30-28; 27-25; 25-17). Il sestetto tricolore partirà ancora una volta con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare i sempre insidiosi caraibici e servirà una prestazione di gran carattere per accedere alla semifinale, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra USA e Francia. Dall’altra parte del tabellone, invece, la Polonia sfiderà la Cechia e l’Iran attenderà una tra Giappone e Cina.

Prestazione corale da parte di tutti gli azzurri: l’opposto Tommaso Barotto ha messo a segno 12 punti, lo schiacciatori Manuel Zlatanov si è distinto con 12 marcature ed è stato affiancato di banda dal capitano Lorenzo Magliano (8); al centro hanno brillato Pardo Mati (10 punti, 4 muri) e Gioele Taiwo (4) sotto la regia di Gabriele Mariani (3 punti), Luca Loreti il libero. Tra le fila della Corea del Sud il migliore è stato l’attaccante Gyeong (10).