Volley, l’Italia travolge anche l’Argentina e vince il girone ai Mondiali U21: ora gli ottavi di finale

L’Italia ha sconfitto l’Argentina con un perentorio 3-0 (25-18; 25-18; 25-17) e ha infilato la quinta vittoria consecutiva ai Mondiali Under 21 di volley maschile. La nostra Nazionale ha conservato la propria imbattibilità a Jiangmen (Cina) e ha conquistato il primo posto nel gruppo D con cinque successi (15 punti), precedendo così Francia e Ucraina).

I ragazzi del coach Vincenzo Fanizza hanno tenuto a bada l’Albiceleste senza particolari problemi, prendendo il largo già nelle battute iniziali dei tre set e dimostrando una netta superiorità sotto il profilo tecnico. Gli azzurri sono ora attesi dagli ottavi di finale, dove se la dovranno vedere contro la Corea del Sud, quarta nella Pool B: l’appuntamento è per mercoledì 27 agosto alle ore 14.00.

A mettersi maggiormente in luce sono stati i centrali Gioele Taiwo (11 punti, 4 ace) e Pardo Mati (10 punti), 9 punti per lo schiacciatore Manuel Zlatanov affiancato di banda dal capitano Lorenzo Magliano (4), 6 marcature per l’opposto Tommaso Barotto schierato in diagonale con il regista Gabriele Mariani, Luca Loreti il libero. Tra le fila dell’Argentina i migliori sono stati Diaz (9) e Ramos (7).